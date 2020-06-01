"Слуги народу" вирішили провести кадрові перестановки в Кабміні: названо прізвища

Новим віце-прем'єром з євроінтеграції може стати Ольга Стафанішина

На засіданні фракції "Слуга народу" ухвалили низку рішень щодо кадрових перестановок в Кабінеті міністрів.

Зокрема, пропонується замінити віце-прем'єра з евронтеграціі і визначено кандидатуру міністра культури.

За даними джерела OBOZREVATEL, віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Вадим Пристайко може стати послом у Великобританії. Замість нього на цю посаду пропонують Ольгу Стефанішину.

З березня по грудень 2017 року вона працювала директором урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабміну. З грудня 2017 була вона була гендиректором урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату.

На посаду міністра екології обговорювалася кандидатура Романа Абрамовського, однак на засіданні фракції голосів за нього не набралося.

Міністром культури фракція пропонує кандидатуру нардепа, главу парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, колишнього гендиректора "1+1 медіа" Олександра Ткаченка, пише LB.ua з посиланням на заступницю голови фракції СН Євгенію Кравчук.

За даними нардепа від СН Олександра Качури, главою комітету замість Ткаченко стане Микита Потураєв.

Також фракція схвалила кандидата на посаду судді Конституційного суду. Ним став Віктор Кичун, який замінить на цій посаді Миколу Мельника, який подав у відставку в грудні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 березня Верховна Рада визначилася зі складом нового Кабінету міністрів, який очолив Денис Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 березня Верховна Рада визначилася зі складом нового Кабінету міністрів, який очолив Денис Шмигаль.

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