"Слуги народу" відмовили Шмигалю в звільненні міністра екології Абрамовського

На засіданні фракції партії "Слуга народу" 15 грудня нардепи не не дали добро прем'єр-міністру Денису Шмигалю на звільнення міністра екології Романа Абрамовського.

Про це повідомило джерело OBOZREVATEL. Чинного міністра хотіли замінити на голову Державної служби геології та надр України Романа Опімаха.

Однак фракція навіть не дала можливості виступити кандидату.

На самому початку обговорення деякі депутати поцікавилися причиною бажаної відставки Абрамовського. Однак чіткої відповіді не прозвучало. У дискусію втрутився президент України Володимир Зеленський, який також був присутній на засіданні. Глава держави виявив бажання самостійно вивчити всі подробиці цього кадрового питання.

Таким чином, за словами джерела, на засіданні Верховної Ради 16 грудня голосів за відставку Абрамовського, швидше за все не набереться.

Цю інформацію підтвердив виданню РБК Україна і нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура. За його словами, депутати не зрозуміли логіки звільнення міністра екології.

"Вони вважають, що його усувають від посади через те, що він бореться з вирубкою лісів тощо. Тому вони попросили поки відкласти питання щодо Абрамовського", – сказав Качура.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала призначення Романа Абрамовського міністром захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України 19 червня 2020 року. За таке рішення проголосували 264 народних депутата.

У 2015 році Абрамовський кілька місяців був заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

У 2019 став заступником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні фракції "Слуга народу" 15 грудня депутати разом з президентом України Володимиром Зеленським обговорять п'ять кандидатур на посади в Кабінеті міністрів. Серед кадрових питань була і можлива заміна міністра екології Абрамовського.

Крім того, 15 грудня перед закриттям засідання ВР спікер Дмитро Разумков повідомив про те, що міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб та міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський подали заяви про відставку.