У мережі з'явилися відео та фото із зустрічі Саакашвілі зі "слугами"
У мережі з'явилися відео з виступу ексголови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який претендує на посаду віце-прем'єра з питань реформ, перед "слугами народу".
Ролики були опубліковані в п'ятницю, 24 квітня. Як зазначила одна з користувачок Twitter, у якийсь момент нардепи не особливо слухали програму політика (щоб подивитися ролики, поскрольте новину вниз).
На задньому плані відео видно трьох чоловіків, які дивилися, очевидно, в телефон, а в залі було чутно шум.
Додамо, що Саакашвілі поділився фотографіями, зробленими після зустрічі в КВЦ "Парковий", на своїй сторінці в Facebook. На знімках він позує поруч із деякими депутатами в масках.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про плани призначити Саакашвілі віцепрем'єром раніше розповіла заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром представить план.
24 квітня Саакашвілі прибув на зустріч зі "Слугою народу", де розповів про те, чим хоче займатися в Кабміні. Його пріоритети – зниження тиску на бізнес і переговори з МВФ.
Однак президент України Володимир Зеленський не приїхав на зустріч ексголови Одеської ОДА з нардепами від "Слуги народу" в КВЦ "Парковий".