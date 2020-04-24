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25 квітня • оновлено в 02:13
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У мережі з'явилися відео та фото із зустрічі Саакашвілі зі "слугами"

1.8т
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У мережі з'явилися відео з виступу ексголови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який претендує на посаду віце-прем'єра з питань реформ, перед "слугами народу".

Ролики були опубліковані в п'ятницю, 24 квітня. Як зазначила одна з користувачок Twitter, у якийсь момент нардепи не особливо слухали програму політика (щоб подивитися ролики, поскрольте новину вниз).

Зустріч Міхеїла Саакашвілі зі "слугами"

Зустріч Міхеїла Саакашвілі зі "слугами"

facebook.com/SaakashviliMikheil

На задньому плані відео видно трьох чоловіків, які дивилися, очевидно, в телефон, а в залі було чутно шум.

Додамо, що Саакашвілі поділився фотографіями, зробленими після зустрічі в КВЦ "Парковий", на своїй сторінці в Facebook. На знімках він позує поруч із деякими депутатами в масках.

Зустріч Міхеїла Саакашвілі зі "слугами"

Зустріч Міхеїла Саакашвілі зі "слугами"

facebook.com/SaakashviliMikheil

Зустріч Міхеїла Саакашвілі зі "слугами"

Зустріч Міхеїла Саакашвілі зі "слугами"

facebook.com/SaakashviliMikheil

Зустріч Міхеїла Саакашвілі зі "слугами"

Зустріч Міхеїла Саакашвілі зі "слугами"

facebook.com/SaakashviliMikheil

Зустріч Міхеїла Саакашвілі зі "слугами"

Зустріч Міхеїла Саакашвілі зі "слугами"

facebook.com/SaakashviliMikheil

Зустріч Міхеїла Саакашвілі зі "слугами"

Зустріч Міхеїла Саакашвілі зі "слугами"

facebook.com/SaakashviliMikheil

Зустріч Міхеїла Саакашвілі зі "слугами"

Зустріч Міхеїла Саакашвілі зі "слугами"

facebook.com/SaakashviliMikheil

Зустріч Міхеїла Саакашвілі зі "слугами"

Зустріч Міхеїла Саакашвілі зі "слугами"

facebook.com/SaakashviliMikheil

Зустріч Міхеїла Саакашвілі зі "слугами"

Зустріч Міхеїла Саакашвілі зі "слугами"

facebook.com/SaakashviliMikheil

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна Київ
Теги
Партія Слуга народу фотографии видео політика
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