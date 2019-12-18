Вечірка на мільйон: "слуги народу" знайшли вихід зі скандалу з новорічним корпоративом

Через резонанс навколо новорічної вечірки партії "Слуга народу" її члени ухвалили рішення заплатити запланований мільйон гривень із власних кишень.

Про це розповів у своєму відеоблозі журналіст Андрій Павловський (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Про плани партії оголосив її глава Олександр Корнієнко. "Інше рішення фракція ухвалила. Люди будуть скидатися на загальних підставах – як ти йдеш просто в кафе і платиш за стіл. Якщо взяти мільйон і розділити на 300 осіб – це буде 3 тисячі гривень", – заявив він у коментарі Павловському.

"Слуги" знайшли вихід зі скандалу з новорічним корпоративом

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Свято пройде в одному з найдорожчих ресторанів-клубів Києва – "CHI", який розташований на 3-му поверсі КВЦ "Парковий", де "слуги" збираються на з'їзди.

Раніше Корнієнко зізнався, що на новорічну вечірку планують витратити близько 1 мільйона гривень. За його словами, фінансувати всю "тусовку" збиралися спонсори партії. Цей факт викликав ажіотаж у мережі.

Також стало відомо, що на вечірку запросили президента Володимира Зеленського.

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