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18 грудня • оновлено в 18:51
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Вечірка на мільйон: "слуги народу" знайшли вихід зі скандалу з новорічним корпоративом

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Через резонанс навколо новорічної вечірки партії "Слуга народу" її члени ухвалили рішення заплатити запланований мільйон гривень із власних кишень.

Про це розповів у своєму відеоблозі журналіст Андрій Павловський (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Про плани партії оголосив її глава Олександр Корнієнко. "Інше рішення фракція ухвалила. Люди будуть скидатися на загальних підставах як ти йдеш просто в кафе і платиш за стіл. Якщо взяти мільйон і розділити на 300 осіб – це буде 3 тисячі гривень", – заявив він у коментарі Павловському.

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"Слуги" знайшли вихід зі скандалу з новорічним корпоративом

"Слуги" знайшли вихід зі скандалу з новорічним корпоративом

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Свято пройде в одному з найдорожчих ресторанів-клубів Києва – "CHI", який розташований на 3-му поверсі КВЦ "Парковий", де "слуги" збираються на з'їзди.

  • Раніше Корнієнко зізнався, що на новорічну вечірку планують витратити близько 1 мільйона гривень. За його словами, фінансувати всю "тусовку" збиралися спонсори партії. Цей факт викликав ажіотаж у мережі.

  • Також стало відомо, що на вечірку запросили президента Володимира Зеленського.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Новий рік
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Новий Рік-2020
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Гоша Злой
Гоша Злой
после корпоратива получат конверты со сдачей
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