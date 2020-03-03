"Слуги народу" розсварилися через відставки в НАБУ і ГПУ: спливло листування

Між народними депутатами від фракції "Слуга народу" відбулася сварка через зливу інформації щодо можливої відставки генерального прокурора Руслана Рябошапки і директора НАБУ Артема Ситника.

Листування між народними обранцями опублікували "Букви" (щоб подивитися її, проскрольте до кінця новини).

Руслан Рябошапка і Володимир Зеленський Офіс президента України

Вранці 3 березня в листуванні нардеп Галина Янченко поставила в групі посилання на статтю радника генпрокурора Олександра Леменова. Вона також поцікавилася, хто злив тези проти згаданих керівників правоохоронних органів.

Її колега Олександр Корнієнко висловив припущення, що це могла зробити половина учасників чату. Один з депутатів відповів Янченко, що якщо вона думає, що це він, то це не так, тому що слив цих тез ніяк не допомагає зберегти посади згаданим особам.

Листування між "слугами народу" букви

Листування між "слугами народу" букви

Як повідомляв OBOZREVATEL, ввечері у вівторок, 3 березня, народні депутати "Слуги народу" зібралися на закриту зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Попередньо, політики мали обговорити ймовірні перестановки в Кабміні.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!