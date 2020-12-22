"Слуги народу" пообіцяли "ударними темпами" ухвалити великі реформи в 2021 році. План
На початку 2021 року монобільшість "Слуги народу" в українському парламенті планує в прискореному режимі ухвалити низку великих реформ, зокрема – в сфері економіки.
Про це на підсумковій пресконференції 22 грудня повідомили глава фракції Давид Арахамія та глава партії СН Олександр Корнієнко. Їх процитувала пресслужба на Telegram-каналі "Слуга народу".
За словами Арахамії, деякі плани в 2020 році "слуги" так і не реалізували, причиною чого, серед іншого, стала пандемія коронавірусу.
"Хочемо в січні повернутися й ударним темпом ухвалити великі реформи: амністія капіталу, створення Бюро економічної безпеки, законопроєкт про реформу СБУ, локалізація", – розповів голова фракції.
Серед планів "слуг" на 2021-й пресслужба вказала:
закон про всеукраїнський референдум;
чесний прожитковий рівень;
індексація пенсій у березні;
доплати пенсіонерам, які досягли 75 років;
збільшення зарплат лікарям і вчителям на 30%;
судова реформа;
реформа Конституційного суду;
закон про побутові відходи;
пряма допомога підприємцям і працівникам із виплатою до 8000 гривень кожному;
прискорення програми "Велике будівництво";
початок програми "Велика реставрація" з відновлення 100 пам'яток культурної спадщини.
Корнієнко стверджує, що 2021-й "стане роком відновлення економіки та культури".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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