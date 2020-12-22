"Слуги народу" пообіцяли "ударними темпами" ухвалити великі реформи в 2021 році. План

На початку 2021 року монобільшість "Слуги народу" в українському парламенті планує в прискореному режимі ухвалити низку великих реформ, зокрема – в сфері економіки.

Про це на підсумковій пресконференції 22 грудня повідомили глава фракції Давид Арахамія та глава партії СН Олександр Корнієнко. Їх процитувала пресслужба на Telegram-каналі "Слуга народу".

За словами Арахамії, деякі плани в 2020 році "слуги" так і не реалізували, причиною чого, серед іншого, стала пандемія коронавірусу.

"Хочемо в січні повернутися й ударним темпом ухвалити великі реформи: амністія капіталу, створення Бюро економічної безпеки, законопроєкт про реформу СБУ, локалізація", – розповів голова фракції.

Серед планів "слуг" на 2021-й пресслужба вказала:

закон про всеукраїнський референдум;

чесний прожитковий рівень;

індексація пенсій у березні;

доплати пенсіонерам, які досягли 75 років;

збільшення зарплат лікарям і вчителям на 30%;

судова реформа;

реформа Конституційного суду;

закон про побутові відходи;

пряма допомога підприємцям і працівникам із виплатою до 8000 гривень кожному;

прискорення програми "Велике будівництво";

початок програми "Велика реставрація" з відновлення 100 пам'яток культурної спадщини.

Корнієнко стверджує, що 2021-й "стане роком відновлення економіки та культури".

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