"Слуги" другий день поспіль збираються на засідання, запросили Зеленського

Парламентська фракція "Слуги народу" на засіданні увечері 15 грудня розгляне низку кадрових питань, на заході очікують президента Володимира Зеленського.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на слова заступниці голови фракції Галини Янченко. Парламентарі познайомляться з кандидатами на посади міністрів у справах ветеранів, енергетики та освіти й науки, уточнила вона.

"Будемо знайомитися з трьома кандидатами на посади трьох міністрів відповідно. Це міністр ветеранів. Пана Бессараба на цій посаді замінить жінка... Далі розглядається кандидатура на посаду міністра енергетики. На цю посаду розглядається Юрій Вітренко... І третє кадрове питання – це Міністерство освіти. На цю посаду пропонують виконувача обов'язків Шкарлета", – зазначила Янченко.

Раніше про запланований розгляд кадрових питань "слугами народу" також повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Сьогодні ввечері засідання фракції Слуг з питання кадрів за участю Зеленського", – написав він.

Нардеп повідомив про засідання фракції "Слуга народу" Telegram Олексій Гончаренко

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що нардепи від "Слуги народу" розійшлися в думках про те, чи зможе Верховна Рада проголосувати за державний бюджет на 2021 рік на цьому тижні.

Качура висловив сумніви в цьому і заявив про високу ймовірність позачергового засідання. Данило Гетманцев впевнений, що ВР прийме бюджет. Голоси для цього знайдуться, сказав він.