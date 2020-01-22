"Слуги народу" прибули в Давос: з'явилися фото з першої зустрічі

Народні депутати України від партії "Слуга народу" вже прибули на Всесвітній економічний форум у Давосі (Швейцарія) і навіть встигли провести першу зустріч.

Так, вони відвідали стратегічну сесію з колишнім прем'єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном. Відповідні фото опублікував на своєму Telegram-каналі політтехнолог Тарас Березовець.

Члени "Слуги народу" зустрілися у Давосі з Кемероном Telergam-канал Тараса Березовця

Члени "Слуги народу" зустрілися в Давосі з Кемероном Telergam-канал Тараса Березовця

Нагадаємо, 21 січня у мережі з'явилося фото з представниками партії "Слуга народу", які вирушили на Всесвітній економічний форум у Давосі слідом за Зеленським. Воно спровокувало хвилю обурення. Українці дорікнули нардепам марнотратством.

Однак спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив, що українські депутати відвідають Всесвітній економічний форум за свій рахунок. За його словами, місця в готелях Давосу заброньовані для 17 народних депутатів від "Слуги народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

22 і 23 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук та президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту відвідають Всесвітній економічний форум у Давосі.

Серед учасників форуму з України зареєстрований також міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Крім того, в Давос поїдуть українські бізнесмени Віктор Пінчук і Вадим Новинський, а також голова ДТЕК Максим Тимченко.

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