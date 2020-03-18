Десятки "слуг народу" вимагають від президента Володимира Зеленського повернення до партійних принципів, діалогу і прозорості формованої в ОП політики. Основним "тригером", який виніс кризу в політсилі в публічний простір, послужили події навколо переговорів в Мінську.

Про це йдеться в матеріалі Інни Ведерникової, де в розпорядженні ZN.UA виявилися декларація і робочий протокол зборів демократичної платформи СН.

Багато "слуг" незадоволені ставленням Зеленського, вони скаржаться, що "Офіс президента ламає фракцію через коліно" і "парламенту, по суті, немає". Саме це і спричинило недавній демарш "депутатів Зеленського".

"Ті, що прийшли в парламент на гаслах демократії і прозорості, вони, все ще підтримуючи і вірячи в свого президента, відчувають, що відбувається щось зовсім не те. І не так", – пише автор.

Після зустрічі з заступником голови Офісу президента Андрієм Єрмаком, як сказано в матеріалі, "слуги"-опозиціонери мають намір виступити з офіційною заявою міжфракційного об'єднання "Демократична платформа". Проте наголошується, що з самої фракції вони виходити не хочуть, побоюючись позбутися депутатського мандата.

Декларація "опозиціонерів з слуг" zn.ua

Декларація "опозиціонерів з слуг" zn.ua

Декларація "опозиціонерів з слуг" zn.ua

"За нашою інформацією, демплатформа вже одержала зворотний зв'язок і від президента. Зеленський артикулював питання щодо правильності вибраного методу боротьби за "дотримання його курсу" і готовий до розмови. Трохи пізніше, коли "розрулить" ситуацію навколо коронавірусу. І, що вже гріха таїти, "зламає" незгодних голосувати за законопроект по землі. Тут позиції демократів розділилися. Але це тема іншої розмови", – сказано в матеріалі.

"Слуги народу" незадоволені ставленням Зеленського колаж

"У кожному разі, не так важливо, чи зроблять крок назад герої цього матеріалу чи в найближчі дні таки оприлюднять свою позицію й створять у стінах парламенту міжфракційне об'єднання, — такі громадянські історії в "завжди брудній політиці" вселяють певний оптимізм. Тому що холодний душ завжди ліпший за теплу ванну. Для президентів — особливо", – додав автор.

Питання, які обговорювалися на зустрічі із Зеленським zn.ua

Питання, які обговорювалися на зустрічі із Зеленським zn.ua

Питання, які обговорювалися на зустрічі із Зеленським zn.ua

Питання, які обговорювалися на зустрічі із Зеленським zn.ua

Питання, які обговорювалися на зустрічі із Зеленським zn.ua

Питання, які обговорювалися на зустрічі із Зеленським zn.ua

Як писав OBOZREVATEL, 16 березня Зеленський терміново скликав "Слуг народу" в Офісі президента.

Ймовірно, обговорювався і їхній демарш через ініціативу глави Офісу президента Андрія Єрмака про створення Консультативної ради з ОРДЛО.

За підсумками, як стало відомо OBOZREVATEL, Зеленський переконав "слуг" підтримати його ініціативи.

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