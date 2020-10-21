"Слуги народу" поїхали на Донбас на 2 дні: ночуватимуть на передовій

Більше ста депутатів від "Слуги народу" вранці 21 жовтня відправилися з робочою поїздкою на Донбас, де перебуватимуть упродовж двох днів.

Там нардепи розділяться на групи по 10-12 осіб, і далі вирушать із конкретними бригадами на місця їхньої дислокації, де збираються ночувати. Про це в коментарі "Укрінформу" розповіла заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук.

"Групи з депутатами будуть розтягнуті фактично лінією фронту. Думаю, що охопимо й Донецьку, і Луганську області", – зазначила Кравчук.

За її словами, під час цієї поїздки парламентарі планують поспілкуватися з військовослужбовцями, а також цивільними в тих населених пунктах, біля яких дислокуються бригади. Результати роботи, проведеної біля фронту, "слуги" обговорять на засіданні фракції після повернення до Києва.

"Це добровільна поїздка. Частина депутатів не поїхали за станом здоров’я – хворіють або нещодавно перехворіли, або ж зайняті на виборах, оскільки є керівниками організацій, кураторами", – уточнила Кравчук те, чому до поїздки фракція долучилася неповним складом.

На Донбас "слуги" відправилися поїздом, судячи з опублікованих у мережі фото, їх супроводжують і журналісти.

"Слуги народу" поїхали на Донбас Telegram-канал "Сьогодні"

Зауважимо: напередодні глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія повідомив, що в складі делегації 21 жовтня на Донбас відправляться 120 їхніх нардепів. Він також підтвердив власну участь у поїздці й підкреслив, мовляв, "слуги" поїдуть "не на Мальдіви, а на передову", щоб дізнатися про те, що реально там відбувається.

Він пояснив, що охочих визначили шляхом голосування. Депутати їдуть власним коштом. Спочатку "слуги" дістануться до Костянтинівки на Донеччині, потім їх розвезуть секторами.

Поїздку "слуг народу" на Донбас підтвердив і президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді 20 жовтня.

Нардепи відправилися на Донбас поїздом Telegram-канал "Сьогодні"

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачів мережі здивувало фото, зроблене під час робочої поїздки до Донецької області 14 жовтня президента Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Вони пообідали з військовими. Знімок, де видно, що тарілки стоять тільки перед ними двома, викликав хвилю негативних емоцій в українців.