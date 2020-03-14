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14 березня • оновлено в 18:27
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/ Політика

"Слуги народу" після ультиматуму Зеленському раптово видалили свої сторінки в Facebook

31.4т
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Нардепи від фракції "Слуга народу" видалили свої сторінки в Facebook після звернення до президента Володимира Зеленського про неприпустимість створення так званого консультативного органу з ОРДЛО.

Про це в Facebook написав координатор волонтерської програми партії "Голос" Микола Виговський, який помітив віддалені сторінки політиків.

Виговський зазначив, що "слуги народу" Ірина Аллахвердиєва і Дмитро Чорний повністю видалили свої сторінки.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

При цьому нардепи Андрій Боблях, Ольга Василевська-Смаглюк, Артем Ковальов і Володимир Тимофійчук видалили лише пости зі своєї сторінки.

Виговський додав, що "слуга" Ігор Фріс, пост із заявою видалив, але написав новий, де дублював положення із заяви, однак до Зеленського вже не звертався.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу ОРДЛО
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Звон Владимир
Звон Владимир
Странно было бы, если бы было иначе. Я лично не удивляюсь. Ребят можно понять. Но еще даже не вечер. А впереди рассвет.
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Pollack John
Pollack John
Ермак таки провёл среди них политинформацию по предательству Украины ..
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ав это время: «Д Н Р причудился адский обстрел ВСУ и раненые мирные жители» — украинские СМИ пробивают дно. «Вот же с у к и… Приглашаем всех сомневающихся к нам», — ответили горловчане.
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