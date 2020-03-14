"Слуги народу" після ультиматуму Зеленському раптово видалили свої сторінки в Facebook

Нардепи від фракції "Слуга народу" видалили свої сторінки в Facebook після звернення до президента Володимира Зеленського про неприпустимість створення так званого консультативного органу з ОРДЛО.

Про це в Facebook написав координатор волонтерської програми партії "Голос" Микола Виговський, який помітив віддалені сторінки політиків.

Виговський зазначив, що "слуги народу" Ірина Аллахвердиєва і Дмитро Чорний повністю видалили свої сторінки.

Володимир Зеленський

При цьому нардепи Андрій Боблях, Ольга Василевська-Смаглюк, Артем Ковальов і Володимир Тимофійчук видалили лише пости зі своєї сторінки.

Виговський додав, що "слуга" Ігор Фріс, пост із заявою видалив, але написав новий, де дублював положення із заяви, однак до Зеленського вже не звертався.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

13 березня народні депутати від фракції "Слуга народу" опублікували спільну заяву, в якій зазначили неможливість подачі води в окупований Росією Крим, а також щодо створення так званого консультативного органу з ОРДЛО. Заяву підписали 54 нардепа від "Слуги народу".

Пізніше глава ОПУ Андрій Єрмак зустрівся з нардепами від "Слуги народу", які виступили проти званого консультативного органу з ОРДЛО.

Нардеп від "Слуги народу" Мар'яна Безугла розповіла, як закінчилася закрита зустріч Єрмака з політиками, які виступили проти званого консультативного органу з ОРДЛО.

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