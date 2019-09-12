"Слуги народу" підтримали план оборони Зеленського: що це означає

Верховна рада України ухвалила законопроєкт президента Володимира Зеленського, який передбачає План оборони країни.

За проєкт закону "Про внесення змін до Закону України "Про оборону України" №1011 проголосували 316 нардепів.

Документ передбачає законодавче врегулювання видання плану оборони України і надання права президенту затверджувати його структуру.

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У законі йдеться, що планом оборони є сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, військових, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії чи збройного конфлікту.

Зазначається, що президент для організації оборони держави за поданням Кабінету міністрів затверджує план оборони, його структуру і військово-адміністративний поділ території України. Порядок розроблення плану оборони визначається урядом.

Додамо, що Рада не підтримала поданий народними депутатами альтернативний проєкт закону №1011-1.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський зазначив, що розведення сил на Донбасі відбуватиметься в два етапи.

Раніше Зеленський заявив, що повернення українських політв'язнів з Росії в Україну – це перший етап припинення війни.

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