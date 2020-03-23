"Слуги народу" під прикриттям коронавірусу хочуть призупинити закон про мову – Ар'єв

Депутати з фракції "Слуга народу" під прикриттям епідемії коронавірусу хочуть скасувати мовні квоти та інші норми законодавства, які захищають державну мову.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар‘єв. За його словами, голова парламентського комітету гуманітарної політики Олександр Ткаченко ініціює призупинити норми щодо квотування в аудіовізуальних ЗМІ, а також відстрочити частина законодавства про мову до 2024-26 років.

Зокрема, ВР нібито може проголосувати за те, щоб до кінця року зупинити ст.10 про мову аудіовізуальних ЗМІ, а також квоту на 50% українського аудіовізуальної продукції

Крім того, Ткаченко, за словами Ар'єва, ініціюватиме перенесення набуття чинності частини закону про функціонування державної мови – статті про сферу культури – на липень 2024 року.

Ар’єв застеріг, що подібні ініціативи не мають стосунку до боротьби зі спалахом коронавірусу та є дуже дражливими для суспільства.

"Ці речі нічого спільного з епідемією не мають. Порушувати дражливі питання зараз, як це роблять ватні слуги, – це політичне мародерство. А з мародерами в такі часи розмова має бути відповідною. Тож дуже раджу не випробовувати терпець і закликаю Дмитра Разумкова негайно зупинити небезпечну гру деяких колег із вогнем", – наголосив Ар‘єв.

Сам Ткаченко, своєю черегою, повідомив, що такої пропозиції за його підписом не існує. За словами нардепа, з такою ініціативою виступив ІТК (Індустріальний Телевізійний Комітет).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в партії "Європейська солідарність" заявили, що економічні проблеми в Україні почали нагромаджуватися ще до початку пандемії коронавірусу – щойно закінчився "запас міцності", створений ще за президентства Петра Порошенка.

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