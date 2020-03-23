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23 березня • оновлено в 13:40
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"Слуги народу" під прикриттям коронавірусу хочуть призупинити закон про мову – Ар'єв

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Депутати з фракції "Слуга народу" під прикриттям епідемії коронавірусу хочуть скасувати мовні квоти та інші норми законодавства, які захищають державну мову.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар‘єв. За його словами, голова парламентського комітету гуманітарної політики Олександр Ткаченко ініціює призупинити норми щодо квотування в аудіовізуальних ЗМІ, а також відстрочити частина законодавства про мову до 2024-26 років.

Зокрема, ВР нібито може проголосувати за те, щоб до кінця року зупинити ст.10 про мову аудіовізуальних ЗМІ, а також квоту на 50% українського аудіовізуальної продукції

"Слуги народу" під прикриттям коронавірусу хочуть призупинити закон про мову – Ар'єв

Крім того, Ткаченко, за словами Ар'єва, ініціюватиме перенесення набуття чинності частини закону про функціонування державної мови – статті про сферу культури – на липень 2024 року.

Ар’єв застеріг, що подібні ініціативи не мають стосунку до боротьби зі спалахом коронавірусу та є дуже дражливими для суспільства.

"Ці речі нічого спільного з епідемією не мають. Порушувати дражливі питання зараз, як це роблять ватні слуги, – це політичне мародерство. А з мародерами в такі часи розмова має бути відповідною. Тож дуже раджу не випробовувати терпець і закликаю Дмитра Разумкова негайно зупинити небезпечну гру деяких колег із вогнем", – наголосив Ар‘єв.

Сам Ткаченко, своєю черегою, повідомив, що такої пропозиції за його підписом не існує. За словами нардепа, з такою ініціативою виступив ІТК (Індустріальний Телевізійний Комітет).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в партії "Європейська солідарність" заявили, що економічні проблеми в Україні почали нагромаджуватися ще до початку пандемії коронавірусу – щойно закінчився "запас міцності", створений ще за президентства Петра Порошенка.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Ар'єв
Місце
Україна
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Звон Владимир
Звон Владимир
Ткаченко давно пора на карантин до конца срока каденции.
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Яцуляк Юрій
Яцуляк Юрій
Готові знищити країну під прикриттям боротьби з вірусом. Аваков хоче встановити свою диктуру, ватні слуги - знищити Українську мову. Одне слово - пі**раси.
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
А шо так? Лекари чубатых не разумеют???
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