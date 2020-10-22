"Слуги народу" переночували в землянках на Донбасі й зізналися, що їм відкрилися очі. Відео

Депутати від "Слуги народу", які 21 жовтня вирушили з поїздкою на Донбас, ночували там у землянках і бункерах. Унаслідок деякі зізналися, мовляв, у них "відкрилися очі" на те, що відбувається там.

Подробицями про першу добу перебування на передовій поділився глава фракції "СН" Давид Арахамія. Він записав відео, яке опублікував канал PavlovskyNews (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, за словами "слуги", спочатку їм було поставлено завдання, щоб не було ніяких привілеїв і нардепи могли відчути повноту тієї атмосфери і реалій, з якими стикаються військові на лінії фронту.

Крім цього, він зазначив, що також депутати побували на позиціях української армії там, де це дозволено, вечеряли разом із бійцями.

"Загальне враження: звичайно, багатьом відкрилися очі на те, як це відбувається. Ми обговорювали зокрема і мирні ініціативи. Різна реакція у військових і місцевих жителів", – зізнався нардеп.

Він зазначив, що внаслідок "слуги" записали великий перелік того, що потрібно військовослужбовцям, а також системних змін, які необхідно робити в армії.

Після поїздки все почуте нардепи планують звести в один документ і вже на комітеті нацбезпеки і оборони в Раді будуть реалізовувати це "у вигляді конкретних законодавчих ініціатив".

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