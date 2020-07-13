"Слуги" отримали "темник" із відповідями на гострі питання: ЗМІ опублікували текст
Для народних депутатів від "Слуги народу" нібито розроблений документ із рекомендаціями для спілкування з пресою та громадськістю напередодні місцевих виборів.
Документ "Рекомендації народним депутатам для спілкування з виборцями під час звітності за перший рік роботи в парламенті" опублікувало видання LB.ua (щоб подивитися повний текст, поскрольте новину вниз).
У тексті з 58 сторінок представлені запитання і також нібито рекомендовані на них відповіді.
Так, на запитання про те, чому партія досі не представила тих, хто представлятиме її на місцевому рівні, а також кандидатів на посади міських голів, запропоновано відповідати, що розвиток партійних структур триває. Цьому процесу завадила пандемія, але в областях проходить презентація команд.
Шеф-редакторка видання "Лівий берег" Соня Кошкіна на сторінці у Facebook заявила, що в багатьох відповідях йдеться про пандемію COVID-19. "У всьому винен коронавірус", – написала вона.
Як писав OBOZREVATEL:
"Слуги народу" також отримали рекомендації щодо того, як їм потрібно коментувати річницю створення монобільшості.
Раніше в мережі опублікували документ, нібито розроблений політтехнологами партії "Слуга народу", в якому депутатам пояснили, як реагувати на сексистський скандал за участю Олександра Корнієнка і Давида Арахамії.