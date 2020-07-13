"Слуги" отримали "темник" із відповідями на гострі питання: ЗМІ опублікували текст

Дарина Дурова Політика 22:38, 13.07.2020

Для народних депутатів від "Слуги народу" нібито розроблений документ із рекомендаціями для спілкування з пресою та громадськістю напередодні місцевих виборів.

Документ "Рекомендації народним депутатам для спілкування з виборцями під час звітності за перший рік роботи в парламенті" опублікувало видання LB.ua (щоб подивитися повний текст, поскрольте новину вниз).

У тексті з 58 сторінок представлені запитання і також нібито рекомендовані на них відповіді.

Так, на запитання про те, чому партія досі не представила тих, хто представлятиме її на місцевому рівні, а також кандидатів на посади міських голів, запропоновано відповідати, що розвиток партійних структур триває. Цьому процесу завадила пандемія, але в областях проходить презентація команд.

Шеф-редакторка видання "Лівий берег" Соня Кошкіна на сторінці у Facebook заявила, що в багатьох відповідях йдеться про пандемію COVID-19. "У всьому винен коронавірус", – написала вона.

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Як писав OBOZREVATEL:

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