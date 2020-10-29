"Слуги народу" обурилися призначенням Арестовича в ТКГ і викличуть його на розмову

У парламентській фракції "Слуги народу" висловили обурення щодо призначення військового оглядача Олексія Арестовича комунікаційним радником у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу від України.

Його вирішили викликати на засідання фракції для розмови. Про причину такого ставлення розповів у коментарі УНН нардеп від СН Олександр Качура.

"Я буду вимагати, щоб його все-таки викликали на фракцію. Також хотілося б, щоб були представники Офісу президента. Тому що Арестович неодноразово негативно висловлювався в бік політики і програмних завдань партії, щодо президента України", – заявив він.

За його словами, "слуги" хочуть зрозуміти, якої позиції на сьогодні дотримується новопризначений спікер. Сам Качура має намір наполягати, щоб засідання фракції провели найближчим часом.

"Члени фракції обурені в цьому випадку. Тому що, на наш погляд, це не та кандидатура, яка могла б бути компромісним спікером і учасником ТКГ від України. Арестович, на думку багатьох депутатів, має негативну репутацію. Він багато висловлювався негативно щодо президента України, тому не знаю, як він може представляти Україну", – пояснив нардеп.

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