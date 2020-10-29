"Слуги народу" обурилися призначенням Арестовича в ТКГ і викличуть його на розмову
У фракції переконані, що він не може бути компромісним спікером й учасником ТКГ від України
Військовий оглядач, на думку нардепів, має негативну репутацію
Зокрема, кажуть, що він багато висловлювався негативно щодо політики СН і президента
У парламентській фракції "Слуги народу" висловили обурення щодо призначення військового оглядача Олексія Арестовича комунікаційним радником у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу від України.
Його вирішили викликати на засідання фракції для розмови. Про причину такого ставлення розповів у коментарі УНН нардеп від СН Олександр Качура.
"Я буду вимагати, щоб його все-таки викликали на фракцію. Також хотілося б, щоб були представники Офісу президента. Тому що Арестович неодноразово негативно висловлювався в бік політики і програмних завдань партії, щодо президента України", – заявив він.
За його словами, "слуги" хочуть зрозуміти, якої позиції на сьогодні дотримується новопризначений спікер. Сам Качура має намір наполягати, щоб засідання фракції провели найближчим часом.
"Члени фракції обурені в цьому випадку. Тому що, на наш погляд, це не та кандидатура, яка могла б бути компромісним спікером і учасником ТКГ від України. Арестович, на думку багатьох депутатів, має негативну репутацію. Він багато висловлювався негативно щодо президента України, тому не знаю, як він може представляти Україну", – пояснив нардеп.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 жовтня Олексій Арестович повідомив, що призначений радником української делегації в Тристоронній контактній групі з інформаційної політики – з повноваженнями "єдиного голосу" щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народу України.
З'ясувалося, що в 2017 році Арестович заявляв, нібито не вважає Україну частиною Європи. У Facebook експерт скаржився, що в українському суспільстві не можна озвучувати свою думку, вибирати мову для спілкування і мати свої цінності.
Крім цього, раніше радник і спікер української делегації в ТКГ щодо Донбасу Олексій Арестович говорив, що не вважав себе патріотом.
Нещодавно Арестович похвалився, чим займатиметься в ТКГ, а також поділився позицією стосовно Мінських домовленостей.