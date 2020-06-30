"Слуги народу" обговорювали "алкопаті" на засіданні Ради: в мережу потрапило листування

Народні депутати від "Слуги народу" під час засідання Верховної Ради 30 червня обговорювали "алкопаті".

Про це повідомили "Букви", опублікувавши переписку парламентаріїв. Дискусію вони вели в чаті фракції "Слуга народу. Комітет". Відзначається, що, ймовірно, мова йде про комітет Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики".

Один з нардепів пропонував "зробити вечірку в форматі алко-туризму".

Така пропозиція викликала бурхливу реакцію у інших учасників чату. "Алкотуризм кращий мультиплікатор", "Жахнем! Жахнем! Жахнем! Четвертий тост, плавали, знаємо", "Прямо фестивать намічається", – відреагували депутати.

Відзначимо, в зазначений комітет від "Слуги народу" входять Євгенія Кравчук, Микита Потураєв, Гео Лерос, Дмитро Нальотов, Тетяна Рябуха, Павло Сушко, Андрій Боблях, Єлизавета Богуцька та Олександр Кабанов.

"Слуг народу" спіймали на новому листуванні в Раді. Фото - "Букви"

Як писав OBOZREVATEL, недавно "слуга народу", який пропонував продати собаку, потрапив у новий скандал. Нардеп відзначився зухвалим листуванням з українцями в Facebook.