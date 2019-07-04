"Слуги народу" не існує: відомий адвокат розкрив секрет партії

Український адвокат Олексій Шевчук заявив, що партії " Слуга народу " не існує. За його словами, є партія, "куплена на колінах у пана Качури". Після старту президентської компанії Володимира Зеленського стало відомо, що Олександр Качура є адвокатом політичної партії "Слуга Народу" та компанії "Квартал 95". Так, в кінці березня 2019 року адвокатське бюро Kachura Lawyers виграло справу про заборону серіалу "Свати" в інтересах Студії "Квартал 95".

Як повідомив "Буквам" Шевчук, найімовірніше, це він її продавав і називається вона "Партія рішучих змін".

Адвокат зазначив, що потім вона змінювала назву на "Слугу народу". За словами Шевчук, проходило це все за адресом масової реєстрації, Січових Стрільців 77, офіс 728, куди не можна помістити всіх членів всіх осередків.

Партія "Слуга народу" Гордон

"У всіх членів партії один і той же телефон. Це телефон Баканова (ексглава партії "Слуга народу", а зараз в. о. голови СБУ. – Ред.), телефон Разумкова (глава політичної партії "Слуга народу". – Ред.). Він зазначений як телефон кожного з них. Я не думаю, що всі вони на одному номері телефону. Я впевнений, що документи готувала одна людина. Я думаю, що ні Баканов, ні Разумков ніколи не бачили їх на власні очі", – додав він.

Як зазначив Шевчук, жоден з адвокатів, які вступають у партію, не зміг йому відповісти на питання про фінансування або про законопроекти, які вони подали для реєстрації в партію.

Ось ця вся кампанія по реєстрації членів партії – повний фейк, повідомив адвокат і зазначив, що також ніхто не може йому пояснити, як проходили з'їзди партії.

"Справа в тому, що партія – це ж не на колінах, як президент малює укази. Партія – це орган, в якому є політрада, секретаріат, глава партії, багато всяких інших моментів – ревізійна комісія, мандатна. А ну, розкажіть мені, будь ласка, як і коли засідала мандатна комісія?... Як партія затверджувала список членів? А як партія виключала?" – прокоментував він.

За словами Шевчука, йому "Слуга народу" нагадує Комуністичну партію епохи розпаду 1985-1987 років, коли вона вже розпадалася і там відбувалися політичні оргії: саме так відбувається тут: хочу призначаю, хочу – не призначають. Він додав, що партія так ні разу і не засідала, жодного разу не засідав з'їзд, адже ніхто не може показати потрібні документи.

"Партія сказала "треба", і ЦВК зареєструвала. А ви б не зареєстрували, якщо буде кримінальне переслідування або знімуть з посади, або ще щось? Я думаю, що формально документи відповідали, адже ЦВК не займалася тим, як проходили з'їзди або ще щось", – розповів адвокат про реєстрацію партії та додав, що вона пройшла з величезною кількістю грубих порушень.

Шевчук також заявив, що все одно знайдеться той, хто через суд все скасує: і навіть якщо зараз суди не винесуть таке рішення, то це трапиться потім, підстав – безліч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, місця кандидатів в народні депутати в партійному списку "Слуги народу" визначало ядро партії, але без прямої участі президента Володимира Зеленського. Також кандидати в нардепи від партії Мар'яна Безугла та Катерина Шубка спіймалися на некомпетентності і абсолютному незнанні нюансів їхньої політичної сили.

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