"Слуги народу": названі головні претенденти на посаду глави ЦВК

На посаду глави Центральної виборчої комісії претендують троє людей: Аліна Загоруйко, Вадим Галайчук та Сергій Кальченко.

Про це повідомили джерела РБК-Україна. Всі вони є чинними депутатами пропрезидентської партії "Слуга народу". Найбільші шанси має Кальченко.

"Я питав і в Аліни Загоруйко, й у Вадима Галайчука, чи бачать вони себе в Центральній виборчій комісії. Вони мені не дали конкретної відповіді з цього приводу. Коли партія визначатиметься з кандидатами, я, наприклад, буду рекомендувати Сергія Кальченка, хорошого експерта з конституційного права, експерта Венеціанської комісії", – сказав заступник комітету з питань організації державної влади, член фракції "Слуга народу" Олександр Качура.

ЦВК ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, монобільшість президентської партії "Слуга народу" у Верховній Раді України і деякі представники інших політсил підтримали подання Володимира Зеленського про розпуск Центральної виборчої комісії 13 вересня.

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