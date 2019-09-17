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17 вересня • оновлено в 11:38
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"Слуги народу": названі головні претенденти на посаду глави ЦВК

1.3т Читати матеріал російською

На посаду глави Центральної виборчої комісії претендують троє людей: Аліна Загоруйко, Вадим Галайчук та Сергій Кальченко.

Про це повідомили джерела РБК-Україна. Всі вони є чинними депутатами пропрезидентської партії "Слуга народу". Найбільші шанси має Кальченко.

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"Я питав і в Аліни Загоруйко, й у Вадима Галайчука, чи бачать вони себе в Центральній виборчій комісії. Вони мені не дали конкретної відповіді з цього приводу. Коли партія визначатиметься з кандидатами, я, наприклад, буду рекомендувати Сергія Кальченка, хорошого експерта з конституційного права, експерта Венеціанської комісії", – сказав заступник комітету з питань організації державної влади, член фракції "Слуга народу" Олександр Качура.

ЦВК

ЦВК

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, монобільшість президентської партії "Слуга народу" у Верховній Раді України і деякі представники інших політсил підтримали подання Володимира Зеленського про розпуск Центральної виборчої комісії 13 вересня.

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Місце
Україна
Тег
ЦВК
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