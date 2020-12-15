"Слуги народу" і Зеленський домовилися про кадрові перестановки в Кабміні. Відео

Фракція "Слуга народу" у вівторок, 15 грудня, провела засідання, на якому був присутній президент Володимир Зеленський.

На своєму Telegram-каналі народний депутат від "слуг" Олександр Качура розповів, що політики, зокрема, заслухали кандидатів на такі посади в Кабінеті міністрів:

першого віце-прем'єра, міністра енергетики України – Юрія Вітренка;

міністра освіти і науки – Сергія Шкарлета;

міністра аграрної політики – Романа Лещенко;

міністра у справах ветеранів – Юлію Лапутіну.

На посаду Міністра у справах ветеранів профільний комітет запропонував свого кандидата – Олександра Порхуна.

На брифінгові після засідання глава партії Олександр Корнієнко розповів, що остаточні рішення щодо кандидатів "слуги народу" ще не прийняли (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми зараз будемо проводити так зване "сигнальне голосування". Тільки до ранку будемо мати картину", – сказав народний депутат. Він уточнив, що 16 грудня всі кандидати відвідають профільні парламентські комітети.

Питання у "слуг" були до ймовірних міністрів енергетики та освіти, зазначив Корнієнко.

Крім того, голосування за звільнення голови Міністерства природних ресурсів Романа Абрамовського поки вирішили відкласти. 16 грудня це питання розглядатися не буде.

Додамо, "слуги" зібрали фракцію вже другий день поспіль.

Джерело ролика – Telegram-канал VESTI:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб та міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський подали заяви про відставку.