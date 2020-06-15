"Слуги народу" і Шмигаль провели засідання: обговорили нового міністра і вирішили підтримати закон про референдум

15 червня відбулося засідання фракції "Слуга народу", в якому брав участь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Про це повідомила заступниця глави фракції Євгенія Кравчук, передає "Укрінформ".

За її словами, український глава Володимир Зеленський "не планував брати участь" у засіданні.

Telegram-канал "Политика Страны", посилаючись на Кравчук, повідомив, що на зборах "слуги" вирішили підтримати закон про референдум і розглянути кандидатуру Сергія Шкарлета на пост міністра освіти.

У своєму виступі Шкарлет сказав, що проти скасування Зовнішнього незалежного оцінювання, розповіла політикиня.

Як писав OBOZREVATEL, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко раніше розповів, що вибирати кандидатів у мери Києва і великих міст на місцевих виборах у "СН" будуть за результатами праймеріз та обговорення з президентом.