"Слуги" народу: хто йде в прохідній частині списку Зеленського

Партія "Слуга народу" опублікувала оновлений партійний список на 201 кандидата. І як виявилося, перша сотня встигла трохи змінитися.

З неї вибули сім осіб (серед них телеведучий Дмитро Співак, чиновник київської мерії і фехтувальник Вадим Гутцайт, київська тусовщиця Ірина Панченко та колишній заступник міністра оборони Юрій Гусєв) і двоє додалися.

"Страна" зібрала досьє на кандидатів з прохідної частини списку. Це приблизно 160 осіб: 130-140 "Слуга народу" заводить в Раду, але частина з них після формування коаліції піде працювати в уряд і на ключові відомства. Тобто, з нижньої частини списку доберуть ще чоловік 15-20. Далі – мовою оригіналу.

Владимир Зеленский

1. Дмитрий Разумков - главный спикер Зе во время предвыборной кампании, а ныне - лидер "Слуги народа". Сын социолога Александра Разумкова, ныне покойного первого помощника президента Леонида Кучмы. Профессиональный политический консультант.

До 2010 года состоял в Партии регионов, куда вступил, потому что не поддерживал первый Майдан. А с 2010 по 2014 года сотрудничал с Сергеем Тигипко.

Главный политконсультант Зеленского говорит исключительно на русском языке, хотя при этом высказывает двусмысленные тезисы о том, что русский язык в Украине никто не притесняет. Параллельно выступал за ослабление языковых квот и возвращение на экраны советского кино.

2. Руслан Стефанчук - представитель президента в Верховной Раде. Родом из Тернополя. Он адвокат, доктор юридических наук и профессор. В декабре 2017 года президент Петр Порошенко дал Стефанчуку звание "Заслуженного деятеля науки и техники Украины".

В 2014 году Стефанчук был проректором по научной работе Национальной академии прокуратуры. В 2018 и 2019 годах подавался на должность судьи Верховного суда. Но, как видим, нашел другую работу.

В качестве помощника сотрудничал с народным депутатом от БПП Анатолием Матвиенко (близкий друг Петра Порошенко), а также вице-премьером Степаном Кубивым, который также считается верным соратником действующего президента.

В штабе Зеленского отвечал за разработку закона о референдуме, народном вето, налоговой системе.

3. Ирина Венедиктова, заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского нацуниверситета им. Каразина.

Доктор юридических наук, профессор. Судья третейского суда по медицинским делам.

Сотрудничает с юридической фирмой "Arbitis" в качестве советника по вопросам юридического аудита в сделках по слиянию и поглощению.

Имеет опыт сопровождения деятельности инвестиционных фондов, подготовки проектов законодательных и подзаконных нормативных актов, разрешения корпоративных конфликтов, проведения юридического аудита и реструктуризации бизнеса.

Изучала курс международного коммерческого арбитража в Chartered Institute of Arbitrators. В команде Зеленского будет отвечать за реформы в судебной системе.

Интересно, что Венедикторва хотела стать судьей кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, но не сдала экзамен - получила балл ниже минимального.

4. Давид Арахамия - в сети более известен как Дэвид Браун, директор украинского филиала ІТ-компании Template Monster (США), создатель волонтерского "Народного проекта" для нужд ВСУ. Имеет награду от Порошенко - орден "За заслуги" 3 степени. В сентябре 2014 года был назначен уполномоченным министра обороны Украины по вопросам закупок

Арахамия - "привет" ВСУ и волонтерам от Зеленского, который старается быть в тренде и не слишком отставать на этом поле от Порошенко.

В его послужном списке - работа советником председателя Николаевской облгосадминистрации Вадима Мерикова (ставленник команды Арсения Яценюка и Александра Турчинова, но должность получил уже при президенте Петре Порошенко).

Некоторые наблюдатели его связывают с Аваковым (неоднократно защищал его в сетевых битвах), но, скорее, это просто типичный представитель майдановской "тусовки", который успел поработать со многими политиками этого спектра.

5. Галина Янченко - глава совета общественного контроля НАБУ, в 2014-2015 годах была депутатом Киевсовета по спискам партии "Демократический Альянс", до этого работала аналитиком в общественной организации "Центр противодействия коррупции" Шабунина.

То есть она выходец из среды так называемых "еврооптимистов", точкой сборки которых был когда то Демальянс (в свое время туда вошли Сергей Лещенко и Мустафа Найем).

Муж Янченко - Виктор Андрусив, исполнительный директор Украинского института будущего, созданного в том числе скандальным нардепом Антоном Геращенко.

6. Михаил Федоров - главный айтишник Зеленского, который организовывал работу соцсетей в штабе победившего кандидата. По некоторым данным, именно он командует "армией ботов" Зеленского и через него же она во время выборов финансировалась.

7. Александр Корниенко - глава избирательного штаба партии "Слуга народа".

8. Анастасия Красносельская - бывший эксперт центра проитиводействия коррупции Виталия Шабунина, которая в мае ушла из ЦПК, чтобы принять участие в парламентских выборах на стороне Зеленского. У Шабунина работала с 2016 года. Специализировалась на вопросах защиты антикоррупционных органов от атак властей.

ЦПК активно поддерживает деятельность НАБУ и ее руководителя Артема Сытника. Недоброжелатели связывают этот Центр с американкими структурами, которые ориентируются на Демократическую партию США. В частности, с фондом Сороса, который предоставляет ЦПК гранты.

9. Александр Ткаченко - генеральный продюсер "1+1", медиа-империи Игоря Коломойского. Абсолютно лояльный олигарху человек, судя по утечкам телефонных переговоров в СМИ (да и следуя простой логике). И его наличие в первой десятке списка весьма показательно.

О Ткаченко сейчас ходят слухи, что метит на место мэра Киева. И телевизионщик косвенно их подтвердил в своем посте на тему съезда: в политике его интересуют главным образом вопросы местного самоуправления и гуманитарная политика.

10. Жан Беленюк - это главная неожиданность начала списка. Темнокожий борец, которого, вероятно, теперь будут предъявлять Западу как признак того, что Украина движется по пути расовой терпимость и европейской политкорректности.

Хотя, конечно же, следует признать, что Жан - человек сам по себе достойный. О нем мы уже подробно писали.

11. Сергей Бабак - юрист и экономист. Был назван членом команды Владимира Зеленского еще в апреле – между первым и вторым туром выборов. Отвечал за образовательную программу: сторонник увеличения количества частных школ и вузов, облегчения инвестирования в образование.

Бабак - эксперт "Украинского института будущего", который учредил создатель скандального сайта "Миротворец", нардеп Антон Геращенко. И это не последний соратник депутата в списке Зеленского.

12. Владислав Криклий - начальник Главного сервисного центра МВД Украины. В министерство пришел со стороны, из бизнеса. После Майдана стал советником Арсена Авакова.

Криклий - молодой финансист и "белый воротничок", возглавивший сервисное направление в МВД, которое, к слову, выглядит действительно наиболее реформированным из всех подразделений министерства.

Наличие в списке Криклия отвечает концепции Зе "государство в смартфоне". И говорит о том, что в "Слуге народа" есть люди, близкие к Авакову.

13. Елена Шуляк – совладелица киевской фирмы, консультирующей девелоперов. В 2015 году подавалась на должность главы фискальной службы Украины.

Состоит в разных общественных центрах при Минэкономики. В частности, входит в Офис эффективного регулирования (BRDO), созданный при содействии западных грантов. Его кстати возглавляет замглавы администрации президента Алексей Гончарук.

Эта организация создана при содействии Евросоюза, Всемирного банка и правительства Нидерландов. Шуляк возглавляет в ней сектор "Строительство". В списке есть еще несколько человек из BRDO.

14. Дмитрий Наталуха – адвокат-международник, год проучившийся в Британии и там активно "топивший" за Евромайдан. Имеет широкие связи с украинской диаспорой за рубежом.

Наталуха – экс-глава Лиманской РГА в Одесской области. С 2015 года по назначению Петра Порошенко руководил Коминтерновской районной администрацией.

Юрист специализируется на проблемах внутренне перемещенных лиц. Является сторонником принятия закона, который отдельно прописывает права переселенцев. А дочерняя организация ООН "Право на захист", в которой работал Наталуха, постоянно призывает облегчить выплату пенсий жителям неподконтрольных территорий.

Наталуха - муж нардепа Алены Шкрум из "Батькивщины". Также был связан с Михаилом Саакашвили, в бытность последнего губернатором Одесской области - в частности, летал с ним бизнес-авиацией (что потом стало предметом журналисткого расследования, за какой счет).

15. Елизавета Ясько - основатель общественной организации "Желто-голубая стратегия" и продюсер документального кино. В частности – фильма "Крым: грязный секрет России", снятый в Британии и показанный на телеканале "Аль Джазира", влияние на который приписывают Соросу.

Во вступительном слове Ясько говорила, что украинцы должны воспринимать полуостров именно через призму крымско-татарской культуры. И показывали аннексию полуострова России именно глазами крымских татар.

Аннексию Крыма в 2014 году Ясько считает не первой, называя так события еще русско-турецких войн 19 века (вследствие которых Крым, кстати, потом и стал украинским: останься он в составе Турции, этого бы не произошло). Она также негативно оценивает заселение Крыма русскими на протяжении последних двух столетий.

16. Алексей Оржель – еще один эксперт грантовой структуры BRDO при Минэкономики. Курирует в ней направление энергетики. Специалист по возобновляемым источникам энергии, даже возглавляет всеукраинскую ассоциацию, которая занимается этими вопросами.

17. Андрей Герус - представитель Владимира Зеленского в Кабинете министров. Был членом национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг. 2015 году был кандидатом в депутаты Киевсовета от партии "Самопомощь". Бывший исполнительный директор "Конкорд Кэпитал".

Герус – известный критик формулы "Роттердам+", по которой уголь на украинские электростанции поставляется по цене отгрузки в Роттердаме плюс доставка в Украину. Разумеется, выглядит эта история сомнительно – уголь Украина или производит сама, или покупает в России, а не в Голландии.

По мнению Геруса, на схеме зарабатывает владелец "ДТЭК" Ринат Ахметов. Также в команде Зеленского упрекали Порошенко в том, что без его благословения "Роттердам+" вообще не мог бы состояться. СМИ утверждают, что именно на этой коррупционной основе Ахметов оказывал поддержку Порошенко, пока тот был президентом.

18. Михаил Радуцкий - основатель клиники "Борис". До 2015 был советником Виталия Кличко. Также работал заместителем директора "Киевконцерта".

Радуцкому приписывают связи с экс-главой администрации президента Борисом Ложкиным, чья семья также владеет активами в медицинской отрасли.

19. Денис Монастырский – еще один человек из списка, связанный с Антоном Геращенко. Он был его помощником в нынешнем созыве Рады.

В команде Владимира Зеленского был представлен как эксперт по вопросам реформ в правоохранительных органах. В таком же амплуа он обозначен на сайте "Украинского института будущего", созданного Геращенко.

20. Даниил Гетьманцев – юрист и профессор КНУ им. Шевченко. В команде Зе был представлен еще до выборов как специалист по налогообложению.

Являлся соучредителем одной из крупнейших лотерей в Украине – МСЛ. И уже успел прославиться неоднозначной идеей о введении в Украине всеобщего декларирования доходов.

21. Денис Малюська – еще один юрист-"грантоед". Глава правления уже упомянутой BRDO и эмиссар Всемирного банка в этой организации.

22. Андрей Холодов – кто этот человек, пока не до конца понятно.

Это может быть украинский бизнесмен и муж дизайнера Екатерины Шаховской, владелицы элитного дома моды "Стелла Шаховская". Его имя всплывало в СМИ в контексте резонансного ДТП еще 2011 года, когда "Бентли" сбил регулировщика ГАИ.

Его полный тезка – харьковский айтишник Андрей Холодов. Он известен как создатель украинско-немецкого стартапа eCozy, который вошел в тройку лучших на европейской "битве стартапов" в 2016 году.

Холодов много лет живет в Германии, что, кстати, может стать проблемой при получении депутатского мандата (если это, конечно, он).

Кто из них попал в список Зеленского или это вообще кто-то третий – скоро узнаем.

23. Гео Лерос – киевский режиссер и учредитель организации "Сити-Арт", которая покрыла Киев монументальными по своим размерам муралами. Из искусства в депутатское кресло – это интересная эволюция. Впрочем, и сам Зеленский пришел в политику не из политики.

24. Сергей Кальченко – юрист "Киноквартала" и член команды Зеленского. Был представителем Зе-кандидата в ЦИК на выборах президента. Как утверждали "Схемы", именно он помог снять запрет СБУ на въезд в Украину российского актера Федора Добронравова, звезды сериала "Сваты".

25. Максим Ткаченко - руководитель компании "Квартал-концерт". Профессиональный организатор шоу из Луганска, откуда переехал в Киев после начала войны. Ткаченко – классический переселенец (и не единственный в списке Зеленского, как увидим ниже).

26. Егор Чернев – экс-начальник управления продуктового маркетинга Укрпочты (проработал на этой должности один год, в 2017 уволился).

Специализируется на той самой "диджитализации" производственных и бизнес-процессов, о которой так любят в последнее время говорить украинские политики. Прошел политический курс в Королевском колледже Лондона. В 2014-2015 году принимал участие в боевых действиях в качестве добровольца по линии Нацгвардии.

27. Святослав Юраш – сын главы департамента по делам религий Андрея Юраша, при содействии которого Порошенко лоббировал создание ПЦУ.

2010 году после победы Януковича покинул Украину и вернулся во времена Евромайдана. За участие в событиях на Майдане получил орден от Петра Порошенко.

Будучи членом команды Владимира Зеленского имел конфликт с нардепом Олегом Барной на одном из телешоу после победы Зеленского.

Раньше, как утверждали СМИ, был пресс-секретарем Дмитрия Яроша. Однако сам Юраш это отрицал и говорил, что просто помогал на Евромайдане освещать деятельность "Правого сектора" в положительном ключе.

Интересно, что в мае Юраш-младший обвенчался в Стамбуле в соборе патриарха Варфоломея – он же и благословил молодоженов.

28. Павел Сушко - украинский продюсер, представитель команды Зеленского в Харьковской области. Профессиональный актер, дублер фильмов и позже - руководитель производства документальных и художественных фильмов, впрочем, не слишком известных широкому кругу зрителей.

29. Ирина Верещук - была мэром Раввы-Русской во Львовской области. Известна тем, что после отказа Виктора Януковича подписывать ассоциацию с Европой, призвала ЕС подписать такое соглашение персонально с Раввой-Русской.

В отставку подала в 2015 году после продолжительного конфликта со "Свободой".

Записывала видео-обращение к матерям России с призывом не допускать войны, принимала участие в молитвенном завтраке с президентом США в 2016 году. Сейчас - известный эксперт-международник, президент международного центра балтийско-черноморских исследований.

"Страна" часто публикует ее комментарии. Также Ирина Верещук является координатором инициативы бывших президентов стран Восточной Европы, в рамках которой Кучма, Кравчук, Ющенко, бывшие президенты Беларуси, Литвы, Польши, Словакии, Болгарии и других стран обсуждают различные региональные проблемы.

"Сегодня состоялся съезд, на котором делегаты предоставили мне среди многих мандат доверия! Вся моя энергия, весь мой опыт и багаж знаний будут использованы в парламенте на благо нашей Украины", - написала Верещук на своей странице в Фейсбуке.

30. Александр Кубраков - еще один "птенец" офиса эффективного регулирования BRDO. Он ведет в нем IT-сектор. З

Кубраков занимался внедрением единой системы документооборота в киевской мэрии, также писал стратегию развития транспорта Киева по заказу Всемирного банка. Участвовал в запуске услуги проводного интернета от "Киевстара".

Специализируется на теме "государство в смартфоне" и внедрения 4G.

31. Елена Коробкова - исполнительный директор независимой ассоциации банков Украины (сокращенно - НАБУ). Закончила одесский госуниверситет, но имеет и диплом Лондонской бизнес-академии.

В целом наличие западных "корочек" - стандартный признак людей из команды Зеленского. В основном это примерно годичная стажировка или курсы, без длительного обучения за границей. Коробкова не стала исключением.

Банкирша в свое время поддержала акцию о противодействии домашнему насилию и выложила в Facebook подробности конфликта с бывшим мужем по поводу трехлетней дочери. Коробкова через суд запретила экс-супругу приближаться к ее дочери.

Что же до деятельности Коробковой в банковской ассоциации - то НАБУ называли "клоном" АУБ, ассоциации украинских банков. Новое объединение было создано в 2011 году тогдашним главой Нацбанка Сергеем Арбузовым с целью иметь лояльную к себе ассоциацию (АУБ тогда критиковала действия Арбузова).

32. Юлия Диденко - представитель Зеленского на президентских выборах по округу №134 в Одессе.

33. Дмитрий Соломчук - представитель "Зе Команды" в Ровенской области, глава ОО "Час-дий".

34. Михаил Ананченко - помощник сумского мэра Александра Лысенко, входящего в "Батькивщину". Также он был одним из региональных координаторов движения Студенческая республика по нескольким проектом, и был избран ее президентом в 2016 году.

35. Анна Коваленко - общественный активист, бывший советник трех министров обороны Украины и министра информационной политики.

В политическую жизнь Коваленко ворвалась с Майдана - она там была предводительницей 39-й женской сотни. После победы второго Майдана она резко выступала против третьего, считая, что это "приглашение Путина в Киев".

С 2015 года - координатор общественной организации "Антикоррупционное движение Украины" совместно с Валентином Наливайченко, который сегодня вошел в партийный список "Батькивщины".

36. Владлен Неклюдов - прокурор Днепровской областной прокуратуры. Хотя на первый взгляд Неклюдов тоже из "Квартала": он поет на трех языках и записывает собственные клипы.

СМИ утверждают, что Неклюдов пел даже для бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки. Кроме того, в 2015 году он намеревался возглавить Криворожскую прокуратуру №2, но по результатам предварительного тестирования оказался на 14-м месте из 16.

Неклюдов был прокурором в резонансном деле - ДТП в Кривом Роге, которое произошло в 2018 году. Тогда столкнулась маршрутка, легковая Mazda и автобус. В результате аварии погибли 8 человек, а еще один умер позже в больнице.

37. Игорь Кривошеев - официальный представитель Зеленского в Ужгороде. Местом его работы в Facebook указан ComedyOrg event - агентство, которое занимается организацией свадеб. В портфолио Игоря Кривошеева, размещенном на тематических площадках, говорится следующее: "Ведущий. Работаю в ивент-сфере более 10 лет. Работаю на украинском и русском языках, на территории Украины и за её пределами".

38. Сергей Ионушас - украинский юрист, вошел в команду Владимира Зеленского как эксперт по вопросам правосудия. Владеет юридической фирмой "Гелон", работает в правовой сфере с 2000-х годов. Основное направление - защита авторских прав и промышленная собственность. Сотрудничал со Студией "Квартал 95", был представителем Зеленского при регистрации торговых знаков.

39. Александр Завитневич - руководитель ООО "Смилянский литейный завод".

40. Вадим Струневич - бизнесмен, владелец ряда компаний, связанных со строительством. ОДна из его компаний, ООО "М.Д. Групп", фигурировала в расследовании ГПУ об отмыве более 100 млн грн "Киевводоканалом".

41. Владимир Воронов - официальный представитель Зе!команды в Донецком регионе. На его странице в Facebook указано, что он владелец Corporate branding "Voronovagency". Компания позиционирует себя, как "корпоративный брендинг для лидеров".

42. Юрий Аристов - бизнесмен, директор компании "Океанаполис", которая занимается импортом и оптовой продажей рыбы. Его супруга - экс-участница шоу "Холостяк" Марина Аристова.

43. Юрий Кисель - предприниматель из Кривого Рога. Он числится директором строительной компании "Товбиант БК". Основные направления ее деятельности - производство строительных изделий из бетона и управление недвижимостью.

Он также, судя по сообщениям в местных СМИ, является учредителем ООО "Растро", которое значится правоприемником еще советского предприятия "Кривбасстройиндустрия".

Награждался знаками отличия горсовета Кривого Рога ко дню строителя, в 2015 году получил орден "За заслуги перед городом" III степени. То есть видимо не самый последний представитель строительной отрасли на родине Зеленского.

44. Вадим Галайчук - главный юрист избирательного штаба Владимира Зеленского. Был юристом юридического департамента партии "Наша Украина" и кандидата в президенты Виктора Ющенко. Учился в Мичигане (США). Имеет награды от американского Агенства международного развития (USAID).

Галайчук был автором ряда неоднозначных публикаций, в том числе на сайте ТСН, входящем в орбиту Коломойского. "Существует ли Россия? Вопрос дискуссионный", - гласит заголовок одной из статей Галайчука. В ней он приводит данные о том, что РФ государством в юридическом смысле слова не является, а потому не может быть членом ООН и тем более - Совета безопасности.

45. Артем Ковалев - еще один человек из медиаимперии Коломойского. В 2014 году он стал директором информационного агентства УНИАН. До этого занимал должность генерального директора холдинга "Главред-медиа" и финансового директора нетелевизионных активов "1+1 медиа".

46. Валерий Стернийчук - в 2015 году баллотировался по мажоритарныму округу в Луцкий городской совет от партии "Укроп". В феврале 2019 года возглавил штаб Зеленского на Волыни ("Страна" уже рассказывала, что кандидат Зе активно использовать партийные структуры "Укропа" в ходе предвыборной кампании).

Возглавляет местную "Лигу смеха". Руководитель общественной организации "Волынский актив молодежи".

47. Галина Михайлюк - правовед, работала в Институте законодательства Верховной Рады Украины. В 2015 году - эксперт по вопросам подготовки законопроектов консультативной миссии ЕС в Украине.

48. Роман Бабий - баллотировался в 2014 на выборы в Раду по спискам "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, которая не прошла в парламент. Руководит фирмой "Гельд-Энергия" с офисом на Подоле в Киеве. Она работает на рынке финансовых услуг.

Также на нем числятся ООО "Стоф" в Броварах (Бабий живет в этом городе) и фирма "Юфест групп".

Полный тезка будущего нардепа - Роман Вячеславович Бабий - также числится главой объединения "Адвокаты Украины".

49. Александр Качура - руководитель адвокатского объединения "Качура Лоерс". Их юристы сопровождают работу "Квартала" и партии "Слуга народа". Сам Качура - адвокат "Квартала 95".

50. Анна Новосад - главная по евроинтеграции в министерсте образования. Она пришла в МОН сразу после Майдана, сначала в команде Сергея Квита, потом перешла "по наследству" к Лилии Гриневич.

Новосад - участник и стипендиат многих международных образовательных программ. Сейчас ее департамент занимается, кроме всего прочего, грантами западных структур на украинские научные проекты.

51. Артем Культенко - глава ОО "Союз инвесторов транспортной инфраструктуры города Киева". На него в Киеве зарегистрированы две компании - "Будмашсервис" (оптовая торговля) и "Кьертис груп" (транспортная обработка грузов).

52. Олег Марусяк - предприниматель их Калуша Ивано-Франковской области. Является руководителем двух фирм: "Каретный двор" и "Гаразд" (сдача в аренду недвижимости и транспортные перевозки).

В комментарии местным СМИ он заявил, он раньше не участвовал выборах, а также не входил ни в одну партию. К команде Владимира Зеленского он примкнул полгода назад, в начале президентской избирательной кампании.

53. Николай Кириченко - беспартийный депутат Харьковского облсовета и аграрный бизнесмен Боровского района. У него семь агрофирм в разных селах. Дипломированный агроном. Баллотировался в 2015 году от "Батькивщины".

54. Галина Третьякова - финансовый эксперт, общественный деятель, генеральный директор украинской Федерации страхования.

55. Павел Халимон - официальный представитель Зе!команды в Чернигове. Юрист. Аграрий. Директор ТОВ Агро-Хаус. В 2015 году баллотировался в Черниговский облсовет от партии "Наш край".

56. Елена Мошенец - легкоатлетка, руководитель ООО "МАП Комюникейшн Груп".

57. Ольга Саладуха - известная украинская легкоатлетка, чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы. Личный рекорд в прыжке - 6,37 м, в тройном прыжке - 14,98 м.

58. Ольга Коваль - официальный представитель Зе!команды в Киеве. Преподаватель. кандидат технических наук, доцент Национального университета пищевых технологий.

59. Алина Загоруйко - на выборах президента была одним из доверенных лиц Владимира Зеленского. Ранее работала консультантом управления обеспечения деятельности членов Комиссии Секретариата Центральной избирательной комиссии, уволилась в 2017 году. Работала помощником у депутата ВР 6 созыва Виктора Швеца (БЮТ).

60. Бондаренко Олег - эколог, юрист, возглавляет ОО "Всеукраинская организация "Зеленый Фонд. Преодоление гуманитарных и экологических катастроф".

61. Михаил Крячко - сооснователь гражданской организации "Команда ЗЕ". В 2003-2004 годах работал в управлении труда и социальной защиты населения Запорожского городского совета. Позже работал в управлении по вопросам внутренней политики Запорожской областной администрации. Общий стаж госслужбы - 9 лет, работал в госорганах, в частности, во времена Януковича. Владеет проектом "Политический практикум", с 2014 года операционный директор компании SMMSTUDIO – трафик-агентства, занимающегося привлечением клиентов с Facebook и Instagram.

62. Марина Бардина - была помощником у депутатов 8 созыва Сергея Лещенко и Александра Черненко (оба беспартийные). Также она была соучредителем общественной организации "Время равенства", зарегистрированного в Полтаве. В команде Зеленского она занимается гендерными вопросами.

63. Людмила Марченко - среди людей с таким именем на сайте НАЗК - заведующая отделом главного государственного правового департамента администрации президента Украины, заместитель начальника следственного отделения в Днепропетровской области, главный специалист Кагарлицкого районного сектора Управления Государственной миграционной службы Украины в Киевской области.

64. Иван Юнаков - столичный архитектор, директор архитектурного бюро "33BY Architecture".

65. Дарина Володина - работает в PR, была кандидатом в Члены совета общественного контроля при НАБУ. По некоторым данным считается человеком предпринимателя и экс-нардепа Вилена Шитворяна. Последний, в свою очередь, сейчас тесно связан с Арсеном Аваковым.

66. Ольга Савченко – доверенное лицо Зеленского на президентских выборах.

67. Оксана Гринчук - депутат Широкогрельского сельского совета в Винницкой области

68. Владимир Козак - эксперт по вопросам экспорта и привлечения инвестиций, экс-директор ООО "Буковинский сад".

69. Андрей Лысюк - экс-сотрудник СБУ, эксперт-криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы".

70. Александр Сова - владелец ювелирного бренда SOVA jewelry house.

71. Роман Боярчук - начальник Государственного центра киберзащиты и противодействия киберпреступности.

72. Владимир Ватрас - представитель Зеленского в Хмельницкой области. Юрист, преподаватель. Знаком с Зеленским по КВН.

73. Роман Мулик - экс-депутат Ивано-Франковского облсовета от Партии регионов. Бизнесмен, владеет ресторанами и девелоперским бизнесом в Ивано-Франковске.

74. Олег Тарасов - совладелец ООО "Украинский зерновой союз" и ООО "Торговый дом агроспецсервис".

75. Анатолий Костюх - ранее руководил молодежным крылом партии УДАР. В 2015 году баллотировался в Ужгородский горсовет от партии "Украина соборна".

76. Евгений Брагар - был представителем Зеленского в ОИК №13 (Винницкая обл.) во время первого тура выборов президента.

77. Виталий Безгин - сотрудник Офиса эффективного регулирования (BRDO), экс-глава правления партии "Демальянс".

78. Ольга Кавун - в Одессе ее знают как супругу Дмитрия Кавуна - заместителя прокурора Одесской и Харьковской областей во времена Виктора Януковича. Кавуна тогда молва приписывала тесные отношения с генпрокурором Пшонкой. После Майдана Кавун был люстрирован. В конце прошлого года засветился в партии "Наши" Евгения Мураева.

79. Александр Салийчук - представить Зеленского в Ровенской области. Владеет "Первой мясной хатой" (ТМ Гощанські ковбаси).

80. Элла Репина - предприниматель из Донецкой области.

81. Арсений Пушкаренко - общественный и политический деятель из Киева. Предправления ОО Центра защиты прав общины Голосеево”(Киев), экс-глава партии Возрождение Украины, был помощником у нардепа от "Нашей Украины" Павла Мовчана в 6 созыве, в 7 созыве – помощником нардепа от "Батькивщины" Андрея Павловского.

82. Марьян Заблоцкий - заместитель председателя "Украинской аграрной ассоциации", был помощником нардепа Владимира Пилипенко и нардепа Алексея Мушака.

83. Андрей Клочко - директор общественной организации "Коло".

84. Юлия Овчинникова - руководитель Донецкой областной молодежной организации "Молодежная инициатива городов".

85. Александр Мережко - отвечает за внедрение системы электронного правительства в команде Зеленского. Завкафедры права Киевского национального лингвистического университета, доктор юридических наук.

86. Алексей Устенко - владелец несколько аграрных предприятий в Киевской области.

87. Александр Кабанов - бизнесмен из Запорожья.

88. Федор Вениславский - представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде. Преподаватель кафедры конституционного права в Национальном юридическом университете имени Я.Мудрого. В 2002 году баллотировался по мажоритарному округу №23 (Волынская область) как самовыдвиженец, но проиграл Игорю Еремееву.

89. Лада Булах - исполнительный директор благотворительной организации "100 процентов жизни. Киевский регион", которая помогает людям живущим с ВИЧ/СПИД.

90. Евгений Петруняк - предприниматель, в 4 созыве помощник депутата от "Нашей Украины" Александра Гудимы, экс-депута Львовского горсовета.

91. Александр Мариковский - медиа-эксперт, руководитель "Центра Контент-анализ".

92. Александр Федиенко - глава Интернет-ассоциации Украины.

93. Андрей Мотовиловец - первый замдиректора госкомпании Prozzoro.

94. Анна Колесник - информации по этой участнице списка пока нет.

95. Елизавета Богуцкая - блогер, соратница Михаила Саакашвили. Уроженка Крыма, борется за аправа крымских татар, член Союза дизайнеров Украины, в прошлом - врач-психиатр.

96. Артем Нагаевский - предприниматель, член команды Зе на президентских выборах в Киевской области. С такими же ФИО значится и помощник народных депутатов – Виктора Тимошенко (самовыдвиженец, IV созыв) и Олега Надоши (Партия Регионов, VI созыв).

97. Никита Потураев - политолог и эксперт общественной организации Quantum Future Lab. Был членом национального совета Украины по вопросам телерадиовещания в 2000 году, а также руководителем экспертной группы в партии "Укроп", которую связывают с Игорем Коломойским.

98. Павел Якименко - в партии не уточняют, кто это. Но под таким именем известен киевский айтишник, работавший старшим проект-менеджером в "Киевстаре". Сейчас он трудится в совместной украино-американской компании, которая занимается информационными технологиями.

99. Михаил Соколов - людей с таким именем, фамилией и отчеством Юрьевич есть двое.

Первый - старший преподаватель Одесской национальной морской академии, а также начальник одесского филиала "Администрации морских портов Украины". В 2014 году баллотировался в Верховную Раду по мажоритарному округу от "Народного фронта". В 2015 году баллотировался в Одесский городской совет от БПП.

Второй - это киевский антикризисный менеджер, консультант и предприниматель, ранее живший в России, но в 2004 году переехавший в Украину. Являлся членом антикризисной PR-группы корпорации Интерпайп. Специалист по GR - government relations - взаимоотношению компаний с чиновниками. Зампред организации "Всеукраинская Аграрная Рада". С 2014 года - эксперт налоговой группы в грантовой инициативе "Реанимационный пакет реформ".

100. Артем Кунаев - под таким именем есть опять же два человека. Первый - аспирант кафедры менеджмента Запорожского национального техуниверситета. Второй - предприниматель из Днепра, владелец двух компаний по сдаче в аренду недвижимости.

Причем, вполне возможно, это один и тот же человек: у Кунаева из Днепра есть запорожская прописка.

101. Дмитрий Припутень - еще один запорожец. Юрист, доктор наук в области права. По крайней мере, его докторская опубликована в 2019 году от имени Запорожского национального университета.

102. Максим Павлюк - заместитель военного прокурора. У него в декларации - квартира в Киеве и три земельных участка в Черняхове Житомирской области. Он ездит на "Мерседесе" 2013 года и "Тойоте Камри" 2017 года выпуска.

Интересно, что Дарницком военном гарнизоне Киева есть прокурор Максим Павлюк - только не Васильевич, как у Зеленского, а Павлович. Он в частности вел дело бойца АТО, который в Киеве зарезал на остановке повара из Одессы.

103. Василий Мокан - политолог, политконсультант. Выходец из "Украинской политконсалтинговой группы" Дмитрия Разумкова. До сих пор значится в ней управляющим партнером. Бывший помощник нардепа Артура Палатного из БПП.

Еще один партнер Разумкова по "Группе" - Нелли Яковлева - находится в этом же списке под номером 113.

104. Роксолана Пидласа - советница и спикер министра экономического развития и торговли. В 2014 году стажировалась в представительстве Европейского Союза в Украине. В 2014-2015 годах работала в Американской торговой палате в Украине.

В 2015-2016 годах - проектный менеджер украинского кризисного медиа-центра, где специализировалась на реформах в сфере энергетики. В 2015 году была участником программы Государственного департамента США "International Visitor Leadership Program".

105. Богдан Торохтий - руководитель компании "Центр комплексной безопасности", которая помогает "пробивать" ненадежных бизнес-партнеров и контрагентов. В 2006 прошел по спискам партии "Поры" в Кировоградский городской совет.

106. Оксана Дмитриева - судя по всему, это начальник управления налогов и сборов ГФС в Хмельницкой области. По отчеству такой чиновник фигурирует на сайте е-деклараций.

107. Маргарита Шол - доверенное лицо Владимира Зеленского на президентских выборах по 58 избирательному округу. Это приморская часть Мариуполя. Как писала газета "Приазовский рабочий", во время выборов с помощницей Зеленского случился конфуз.

"В Мариуполе доверенное лицо кандидата Владимира Зеленского Маргарита Шол не смогла вовремя подать представления на членов окружкомов, возможно потому, что сроки очень ограниченные,и 8 апреля был последний день, когда нужно было эти представления внести в ЦИК. Мариуполь оказался единственным городом, где Центральная избирательная комиссия была вынуждена добавлять недостающих членов окружкомов по представлению председателя ЦИК", - говорится в заметке.

108. Андрей Костин - адвокат, замглавы Совета адвокатов Одеской области. Преподает конституционное право, а также является членом правления общественной организации "Одесский дипломатический клуб". С 2012-2015 был членом высшего органа Международной ассоциации юристов.

109. Руслан Горбенко - был депутатом Луганского горсовета от Партии регионов. Является совладельцем компании "Iнтершина UA", которая в 2017 году поставила Минобороны шин почти на 60 миллионов гривень.

110. Андрей Жупанин - юрист международной компании DLA Piper Ukraine. Обеспечивал крупную сделку по продаже украинского стартапа по управлению рекламой Captain Growth израильской компании Perion Network.

111. Ростислав Тистык - 25 лет. Сын экс-депутата Львовского горсовета от партии "Свобода". Был членом команды Зе. Отец имеет бизнес в сфере недвижимости, с чем был связан ряд скандалов – его фирма незаконно расширила площадь торгово-развлекательного комплекса, но несмотря на это депутаты горсовета продлили ей договор аренды.

112. Евгения Кравчук - глава пресс-офиса "Слуги народа". Ранее была начальником пресс-службы "Укропа". В 2015 году баллотировалась от этой партии в Киевский горсовет.

Была помощницей Сергея Тигипко в Раде 7 созыва, а также Ирины Констанкевич от "Укропа".

113. Нелли Яковлева - еще одна коллега Дмитрия Разумкова по созданной им консатинговой группе, о чем говорилось выше. Преподаватель Киевского национального университета имени Шевченко.

114. Сергей Гривко - член общественного совета при Черниговской ОГА. Представитель местной общественной организации "Добровольцы". В 2015 году баллотировался в Черниговский горсовет по мажоритарке от партии "Наш край". Представитель молодежных движений.

115. Петр Павловский - такой человек числится основателем фонда "Джерело надії". Это благотворительная организация, которая зарегистрирована в Киеве на Подоле, по улице Щекавицкой 2/8.

Интересно, что по тому же адресу расположена баптисткая церковь "Дом Евангелия".

116. Ирина Аллахвердиева - в Facebook такой человек указан в качестве директора филиала австрийской страховой компании UNIQA в Николаеве. В местных СМИ подтверждают, что именно она попала в список Зеленского.

117. Елена Винтоняк - учредитель общественной организации "Общественный актив Ивано-Франковска", представитель Зе!команды в Ивано-Франковске, пересылала 13 тысяч гривень в избирательный фонд Зеленского.

118. Юрий Заславский - директор компании "Маркус ЛТД", в 2010 баллотировался в Хмельницкий горсовет по мажоритарной системе от партии "Народная партия", а в 2015 году баллотировался от партии "Поруч".

119. Андрей Задорожный – руководитель юридической фирмы "Проксен".

120. Остап Шипайло – директор компании "КарпатБуд Девелопмент".

121. Иван Шинкаренко - человек с таким ФИО значится директором двух ТОВ - "Духм'яна Пiч" и "Флауэр Сервис".

122. Ольга Совгиря — пресс-секретарь народного депутата Степана Кубива.

123. Владимир Крейденко — политик, кандидат наук по госуправлению Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Основатель и глава политической партии "Республиканцы".

124. Тарас Тарасенко – основатель юридической компании "СТС". Эта фирма ведет такие компании как "Укрбуд" и "Киевский ювелирный завод".

125. Николай Сольский —возможно, соучредитель юридической компании "Сольский и партнеры".

126. Павел Фролов — под таким именем известен вице-президент Ассоциации политических психологов Украины. Он же - кандидат психологических наук, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией социально-психологических технологий Института социальной и политической психологии Академии педагогических наук Украины.

127. Михаил Новиков — владелец компании "Новиков и партнеры", заслуженный юрист Украины, судья в отставке.

128. Виктория Подгорная — помощница на общественных началах народного депутата 4-5 созывов Николая Катеринчука (2002-2007), а также Натальи Королевской (на тот момент БЮТ, 2008). Основатель и лидер Платформы городских инноваций.

129. Елена Хоменко — вероятно, это эксперт экспертной группы в Минобразования.

130. Анатолий Остапенко — пока неясно, кто это.

131. Татьяна Цыба - пресс-секретарь партии "Слуга народа", помощница народного депутата Валерия Осадчего (4 созыв, партия "Наша Украина"), помощница народного депутата Александра Клименко (6 созыва, партия "Наша Украина"). С 2014 была пресс-секретарем патронатной службы МОЗ. В 2015 баллотировалась в Киевский городской совет от "Укропа" по мажоритарке.

132. Иван Калаур – доктор юридических наук. Преподаватель Тернопольского национального экономического университета, где работал и нынешний представитель Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук, который, видимо, и привлек Калаура в команду.

Один из студентов жаловался в Сети, что Калаур выгнал его с экзамена за приход в джинсах.

133. Юлия Гришина – кандидат на должность судьи Касационного гражданского суда в составе Верховного суда, но не прошла конкурс.

Ее муж Игорь Гришин работал следователем в 17-главке Генпрокуратуры, где расследовал дело Курченко. Летом 2016 года его обвинили в получении взятки от СБУ-шника в размере $20 тысяч. Позже дело было замято, а деньги - возвращены владельцам.

134. Ольга Руденко – нет данных.

135. Александр Копыленко – правовед, юрист. Член ЦИК с 2010 по 2014 год.

136. Сергей Манзий - член исполкома Хмельницкого горсовета от Блока Петра Порошенко. В 2015 году, как утверждают местные СМИ - владелец городских маршруток, которые записаны на тестя. Баллотировался в мэры Хмельницкого от БПП. Был помощником нардепа Сергея Лабазюка от "Воли народа".

137. Александр Санченко - не исключено, что это пиарщик, специалист GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend.

138. Денис Маслов – в мае 2018 ушел в отставку с должности судьи Днепропетровского районного суда в городе Днепродзержинск.

139. Антон Швачко - нет данных.

140. Сергей Кострийчук – основатель общественной организации "Слуги народа".

141. Александр Божков - исполнительный продюсер "Квартал 95".

142. Артем Михайлюк - менеджер IT-проектов, основатель медицинского сервиса записи на врачебный прием онлайн HELSI.me.

143. Александр Васюк - координатор юристов команды Зеленского, исполнительный директор Ассоциации развития судейского самоуправления Украины.

144. Дмитрий Ермоленко - вероятно, бизнесмен, девелопер элитного жилья в Украине, работает на рынке fashion-ритейла.

145. Валентина Короленко - вероятно, это сотрудница Днепропетровской таможни, главный госинспектор отдела таможенного оформления таможенного поста "Кривой Рог".

146. Наталья Лактионова - нет данных.

147. Николай Тарарин - партнер юридической фирмы "Гелон". Владелец этой фирмы, Сергей Ионушас, номер 39 в списке партии (сотрудничал со Студией "Квартал 95", был представителем Зеленского при регистрации торговых знаков).

148. Инна Сверба - нет данных.

149. Сергей Мельник - вероятно, директор ряда компаний группы Приват. Нардеп от БПП Владимир Арьев утверждал, что с помощью кипрской компании Godfrey Consulting Limited, зарегистрированной на Мельника, из Приватбанка вывели на счета "Квартала 95" 41 млн долларов.

150. Юлия Палийчук - дизайнер, работала журналистом. В Верховной Раду работала в пресс-службе депутатов Павла Жебривского, Олега Ляшко. Супруг - политолог Юрий Палийчук.

151. Дмитрий Слинько - киевский журналист, работал в журналах "Фокус" и "Корреспондент". Автор спецпроекта "Красивая страна". Эксперт по украинским природным достопримечательностям.

В комментарии "Стране" Слинько рассказал, что в список попал по факту работы в команде Зе. "Предложили включить меня в список. Мне это интересно, новый опыт", - сказал журналист "Стране".

152. Владимир Тригуб - предприниматель.

153. Роман Кравец - нет данных.

154. Богдан Козуб - не данных.

155. Сергей Москаленко - нет данных.

156. Сергей Карабута - данные о человеке с таким ФИО есть в базе предпринимателей, там он обозначен, как владелец туристической компании.

157. Татьяна Перепичай - нет данных.

158. Юрий Федоренко - возможно, общественный активист либо основатель студии по производству фильмов - "Крупный план".

159. Оксана Кваша - доцент кафедры криминального права и процесса Киевского университета права НАН Украины.

160. Олеся Отраднова - доктор юридических наук, доцент, замдекана по научной работе в КНУ им. Шевченко.

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