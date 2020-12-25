"Слуги народу" готуються ухвалити закон про референдум: Арахамія уточнив терміни

Верховна Рада ухвалить законопроєкт №3612 про народовладдя через референдум не раніше лютого 2021 року.

Як сказав у коментарі "Інтерфакс-Україна" глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, спочатку документ хотіли проголосувати в грудні.

"Але оскільки там 2 тисячі поправок, то потрібно провести роботу з їхніми авторами, щоб вони їх або відкликали, або не дуже наполягали на їхньому розгляді, тобто не блокували ухвалення закону", – зазначив він.

Арахамія спрогнозував ухвалення законопроєкту в лютому.

Після цього будуть ще ініціативи про електронний референдум, про локальні референдуми, а також весь пакет законопроєктів про народовладдя.

Також, за словами нардепа, Раді необхідно до кінця 2021 року напрацювати модель електронного голосування, принаймні на місцевому рівні.

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