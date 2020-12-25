"Слуги народу" готуються ухвалити закон про референдум: Арахамія уточнив терміни
Верховна Рада ухвалить законопроєкт №3612 про народовладдя через референдум не раніше лютого 2021 року.
Як сказав у коментарі "Інтерфакс-Україна" глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, спочатку документ хотіли проголосувати в грудні.
"Але оскільки там 2 тисячі поправок, то потрібно провести роботу з їхніми авторами, щоб вони їх або відкликали, або не дуже наполягали на їхньому розгляді, тобто не блокували ухвалення закону", – зазначив він.
Арахамія спрогнозував ухвалення законопроєкту в лютому.
Після цього будуть ще ініціативи про електронний референдум, про локальні референдуми, а також весь пакет законопроєктів про народовладдя.
Також, за словами нардепа, Раді необхідно до кінця 2021 року напрацювати модель електронного голосування, принаймні на місцевому рівні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у червні президент України Володимир Зеленський вніс у Раду невідкладний законопроєкт про референдум.
У документі пропонується для організації і проведення всеукраїнського референдуму створити автоматизовану інформаційно-аналітичну систему задля забезпечення електронного голосування.