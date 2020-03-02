На позачерговому засіданні Верховної Ради в середу, 4 березня, фракція "Слуга народу" планує провести "серйозну розмову" з керівництвом Офісу генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро та Кабінету міністрів.

Про це на засіданні погоджувальної ради Верховної Ради заявив глава партії Олександр Корнієнко, пише LB.uа.

"Дуже важливо буде в середу провести серйозну розмову з нашими колегами, які очолюють наші правоохоронні органи. В першу чергу – з керівником Генеральної прокуратури Русланом Рябошапкою в плані того, як відбувається реформа прокуратури та чому, як це часто буває у нас в Україні, велика системна реформа заважає поточній роботі, заважає висувати підозри", – розповів нардеп.

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"Також є непроста розмова з Антикорупційним бюро, яке нам довго розповідало, що їм заважає відсутність політичної волі. Виявилося, що президенти змінюються, політична воля змінюється, а роботи знову немає. Потім заважала відсутність Антикорупційного суду. Суд отримав приміщення і почав діяльність – знову роботи немає. Тобто, потрібно порушувати конкретні питання, як цю роботу налагоджувати", – пояснив Корнієнко.

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Є у "слуг" питання і до керівництва МВС і СБУ. "До ДБР, напевно, поки що найменше питань, недавно тільки перезавантажено", – сказав він.

А ось уряд, зазначив Корнієнко, потребує інституційних змін.

"Як так трапилося, що курс, обраний 73% населення і підтверджений на парламентських виборах, за фактом люди не відчувають у кишенях, у платіжках не відчувають, у системних реформах не відчувають?" – обурився він, анонсувавши розмову з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що "Слуги народу" задумали замінити Гончарука, чотирьох міністрів і віцепрем'єра з промисловості.

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