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31 жовтня • оновлено в 12:16
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"Слуги народу" дозволили арешт Дубневича

9.4т Читати матеріал російською

Монобільшість Верховної Ради України підтримала подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича.

Рішення було ухвалене в ході пленарного засідання парламенту у четвер, 31 жовтня. Так, за притягнення Дубневича до кримінальної відповідальності проголосували 332 нардепи, за затримання – 241, а за арешт – 229.

Голосування за арешт

Голосування за арешт

Скріншот відео

Голосування за затримання

Голосування за затримання

Скріншот відео

Голосування за притягнення до кримінальної відповідальності

Голосування за притягнення до кримінальної відповідальності

Скріншот відео

Ярослав Дубневич

Ярослав Дубневич

Тим часом у НАБУ зазначили, що слідство вважає Дубневича організатором корупційної схеми. Як голова Комітету Верховної Ради України він фактично пролобіював виділення коштів "Укрзалізниці" на закупівлю стрілкових переводів та запасних частин до них для залізничних колій, а надалі – разом із залученими особами організував закупівлю продукції за завищеними цінами у підконтрольного підприємства.

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"Вартість продукції зростала на кожному етапі посередництва: "Дніпропетровський стрілковий завод" продав продукцію "Корпорації КРТ" за 525,9 млн грн, "Корпорація КРТ" продала її компанії "АРГО" за 631,4 млн грн (+20%), а "АРГО" перепродала "Укрзалізниці" за 637,9 млн грн (+1%). Насправді продукція була доставлена ​​"Укрзалізниці" безпосередньо від заводу-виробника. Згідно з висновком експерта, філії "ЦЗВ "ПАТ "Укрзалізниця" завдано 93,28 млн грн збитків. Слідство з'ясувало, що незаконно отримані кошти учасники корупційної схеми розподіли між собою", – йдеться у повідомленні НАБУ.

Нагадаємо, 30 жовтня Регламентний комітет Верховної Ради визнав законними, але необґрунтованими подання ГПУ на Ярослава Дубневича, вказавши на відсутність об'єктивної сторони злочину.

Корупційна схема Дубневича

Корупційна схема Дубневича

Сайт НАБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Ярослав Дубневич
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Вот и посыпалась бaнда порошенко..
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