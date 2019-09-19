"Слуги народу" дали старт великому перезапуску влади

Монобільшість президентської партії "Слуга народу" проголосували у другому читанні за законопроект №1066. Він передбачає внесення змін до законодавчої бази України для перезавантаження влади.

Рішення було ухвалено під час пленарного засідання парламенту в четвер, 19 вересня, 228 голосами.

Зокрема, ухваленим законопроектом вноситься низка істотних змін в Закони України "Про державну службу", "Про Кабінет міністрів України" і "Про центральні органи виконавчої влади".

Верховна Рада України "РБК-Україна"

Вони стосуються таких аспектів, як:

обмеження дії законодавства про працю на державну службу;

спрощення порядку прийняття на державну службу та звільнення з неї;

підвищення відповідальності держслужбовців за досягнення результатів своєї діяльності;

усунення зайвих проміжних органів оскарження при збереженні безумовного права на судове оскарження;

введення можливості контрактної держслужби і усунення надмірного регулювання зазначених суспільних відносин;

відповідні повноваження делегуються Кабінету міністрів України;

також уряд отримує право вирішувати питання оплати праці, заохочення, конкурсного відбору, дисциплінарних проваджень та оцінки діяльності державних службовців.

"Система державної служби, що діє в Україні, через політичну заангажованість і низький професіоналізм працівників, а також бюрократизм і корупційність давно віджила себе і вимагає невідкладного реформування. Зараз питання швидкого та ефективного перезавантаження влади в Україні є не тільки питанням відновлення суспільної довіри до державної влади, а й питанням національної безпеки", – йдеться в пояснювальній записці до документу.

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому читанні цей законопроект був проголосований у Верховній Раді України 10 вересня. Ініціативу партії "Слуга народу" підтримали 273 нардепи.

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