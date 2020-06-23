Новостную ленту разрывает от возмущения, что в Днепре очередные депутаты от правящей партии вместе с областным руководством, в очередной раз цинично нарушили карантин, отобедав в ресторане на "великие тыщи".

Люди спрашивают, почему я молчу и ничего не комментирую.

Отвечу, быть может, один раз, сразу и наперёд.

Вы знаете, друзья, политика - вообще грязная штука.

Каждый день ты должен идти, на пусть мелкие, но сделки с совестью, пытаясь сбалансировать интересы различных участников процесса, политических партий и городских кланов.

Но, увы, похоже, что те, кто сегодня пришёл во власть, принесли в неё стандарт абсолютной аморальности.

Это тогда, когда объявляешь себя "слугой народа", а ведёшь себя как "хозяин жизни".

Сидишь почти всей фракцией на зарплате у одиозного олигарха ( о чём известно всей стране ), но лживо обвиняешь вновь созданную партию "Пропозиция", что за ней стоят некие спонсоры.

Когда заказываешь проституток в парламенте, меняешь газ на собак, записываешь в свою партию насильников, не стесняешься якшаться с откровенными бандитами, нарушаешь все мыслимые и немыслимые предвыборные обещания, не видишь ничего зазорного в румынских паспортах и десятках люкс-авто, убиваешь последние надежды людей тотальной некомпетентностью, но, при этом, с за@ными глазами спокойно обвиняешь людей дела, пытающихся хоть как-то, но спасти эту несчастную страну, в том, что они - "неудачники, торгаши и коррупционеры".

Когда обещаешь обществу справедливость, а сам в борьбе с политическими оппонентами ставишь ставку на массовую фабрикацию уголовных дел и использование админресурса.

Когда декларируешь открытость и публичность, а сам плюешь в лицо профессиональным журналистам и заливаешь потоками гноя и чудовищной лжи мозги избирателям через анонимные телеграмм-каналы.

Те, кто сегодня пришёл во власть, принесли в неё стандарт абсолютной аморальности.

И не видеть этого может только слепой.

Мне уже давно с ними всё понятно и поэтому я предпочитаю не лишний раз праведно возмущаться, а спокойно готовлюсь к борьбе.

...

Ибо впереди всех нас ждут трудные времена.

И каждый из нас должен просто определиться с выбором.

С кем ему по пути.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.