Чем ближе к "нормандской встрече" 9 декабря, тем сильнее ощущение: "Слуги народа" завладели Кремлём. Многоголосица, доносящаяся из Кремля, сейчас очень похожа на ту, которая летом выплёскивалась из Офиса Зеленского на Банковой.

Пожалуй, единственное их отличие, так это наличие у кремлёвских осевой линии, вокруг которой и колеблются их "говорящие головы". У "Слуг народа" такой линии нет. Линия их недолгой жизни – это сплошные зигзаги, ввергающие в недоумение даже многих политологов-хиромантов, а не только простых смертных.

У "Слуг народа" все и всё время друг друга поправляют, уточняют и вырывают фразы из контекста, если это не успели сделать другие. Причём, так было с самого начала, когда их офис был ещё не Офис президента, а всего лишь Зе-команды, которую волновали всего два вопроса: как уклониться от традиционных дебатов с Порошенко и как сдать анализы на "отлично". После парламентских выборов зигзаги у "Слуг народа" стали разрастаться до масштабов девятого вала Айвазовского. Сильные волны гнал и примыкающий к ним Коломойский, который, похоже, нанял Портнова только для того, чтобы свести личные счёты с Порошенко и Гонтаревой. "Волны" от Коломойского были столь сильными, что казалось, они скоро опустят кораблик "Слуг народа" на дно политикума. Но "Потоп" не случился.

Вместо этого волны от Коломойского, от Трампа, от "нормандского формата", от служебных романов и других "бурь в стакане" среди самих "Слуг народа" вынесли их на мель. Сидя на мель утонуть сложно, но и плыть проблематично. До 9 декабря "Слуги" так и будут спокойно сидеть на "мели" в ожидании, что волна от "нормандского формата" из Парижа их куда-нибудь переместит. Если "волна" не будут слишком бурной, то "Слуги" и дальше продолжат греться как раки на "мели", а Офис продолжит показ сериала "Слуга народа", сезон четвёртый или пятый, где Зеленский жуя шаурму, прогуливаясь по Киеву, и качая пресс в спортзале будет менторски рассуждать "за жизнь" и политику.

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Главное, чтобы говорил не в традиционной обстановке – не с трибуны и не за столом на пресс-конференции. Дань традиции его имиджмейкеры отдали одним пресс-марафоном и решили, что с ней покончено надолго, если не на всегда. Можно сказать, волна от бесед у камина Рузвельта, наконец, докатилась и до нас, подтверждая прогноз об устойчивости запроса на демократию, когда глава правительства должен выглядеть не как олимпийский бог, а как человек.

Вожди, говорящие с людьми со стен мавзолеев и с трибун разных съездов, вышли из моды почти везде, вероятно, кроме КНДР, как и их "хождения в народ" по предприятиям. Вождь, запускающий домну, закладывающий первый камень фундамента или сажающий дерево стал анахронизмом и признаком дурного вкуса у его имиджмейкеров. По этой причине даже Путин перестал водить журавлей и корюшку на нерест. Он теперь только ловит рыбу и собирает грибы или амфоры и бутылки на дне моря, чтобы указать на свою близость с теми, для кого это профессия или хобби. Вкусы кремлёвского олигархата тоже изменились, и имиджмейкеры для них лепят образ "простого парня из Ленинграда", но до рассуждений Путина об Украине с пирожком во рту ещё не дошло.

В Москве лет десять как считают себя впереди всей планеты по части использования в политике различных коммуникационных технологий. Во всяком случае, уверены, что они американцам не уступают. Коммунисты в этом тоже были уверены до тех пор, пока сами не убедились, что роспуск СССР вызывал у большинства только радость, облегчение или безразличие.

Триумф на выборах Зеленского и "Слуг народа" вызвал у Кремля не только зависть, но и растерянность с подозрением: никак американцы передали украинцам какие-то новые коммуникационные технологии. После этого "Единая Россия" стала последовательно и по нарастающей копировать поведение и медийные приёмы "Слуг народа".

На данный момент "единороссы" дошли до того, что Лавров назвал предстоящий 9 декабря "нормандский" саммит "неформальной встречей" Зеленского и Путина, которая никого и ни к чему не обязывает, поскольку якобы будет проходить "на полях" другой встречи. Так поправлять президента не позволяет себе в Украине даже Андрей Богдан. Из слов Лаврова можно сделать вывод, что Путина, летит в Париж в основном для того, что решить вопрос по анализам со Всемирным антидопинговым агентством. На втором месте у него беседа с Макроном и Меркель, на третьем Зеленский, которому он уделит 1,5 часа. Или наоборот – Зеленский на втором, а Макрон с Меркель на третьем.

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На другой день после того, как Лавров поправил и уточнил Путина, спикера Госдумы Володина поправил и уточнил тот самый Песков, который по уточнению Путина: "Пургу несёт". Сам Путин грандиозно обещал поправить и уточнить российскоязычную версию "Википедии". Но актёров, исполняющих роль Путина, сложно представить в качестве коллектива авторов-энциклопедистов. Если Сталину делали имидж друга физкультурника, то Путину начали делать имидж друга учёного. Забавно, учитывая, что около 30% статей в российскоязычной версии Википедии – это "перезалитые" тексты знаменитой, но старой энциклопедии Брокгауза и Ефрона.

У "единороссов" в канун встречи в Париже наступила полоса поправок и уточнений в стиле "Слуг народа". Обычная для Кремля субординация авторитаристов нарушена, но вопрос: как надолго? В данном аспекте не суть важно, что говорят Лавров и Володин об Украине, – это отдельная тема. Важен сам факт того, что субординация и её традиция в Кремле "поплыли". Либерализм, о смерти которого Путин летом оповестил мир, совсем неожиданно объявился на самой маковке Кремля в хождении пока строем, но уже не в ногу.

Если такой "разброд и шатание" для "Слуг народа" состояние естественное по многим причинам, то для "Единой России" оно нонсенс. Возможны два варианта: процесс трений между "башнями" Кремля вошёл в какую-то новую фазу или это игра на публику, прежде всего украинскую, накануне встречи в Париже как часть их более широкой стратегии. То есть симулякр. Есть и третий вариант – ситуационное наложение обоих вариантов друг на друга, что наиболее правдоподобно. Встреча 9 декабря, по всей видимости, состоится и ситуационная потребность в этом "разброде и шатании" отпадёт, а вот манеры поведения "Слуг народа" у обитателей Кремля и "единороссов" останутся и ещё дадут о себе знать.

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В Московии почти всегда легко и охотно впитывали как губка воду всё иностранное, что можно было использовать для упрочения авторитаризма. Поэтому не удивительно, что вирус "Слуг народа" всё глубже овладевает Кремлём и правящим на России классом. Что и как не поворачивай в Украине, но она всё равно остаётся альтернативой российскому авторитаризму, вызывающей у него страх и желание как-нибудь отменить Украину.

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