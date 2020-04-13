"Слуги" йдуть на другий план: в Києві істотно виріс рейтинг партії Порошенка

Гліб Іванов Політика 12:31, 13.04.2020 Оновлено: 12:33, 13.04.2020

Рейтинг партії "Слуга народу" в Києві в порівнянні з груднем минулого року впав практично на 10%, майже на стільки ж виріс рейтинг партії "Європейська солідарність".

Про це говорять дані опитування, проведеного Групою Рейтинг на початку квітня. В цілому на виборах мера Києва і Київради готові проголосувати 86% опитаних, не збираються брати участь у виборах 10%.

Згідно з дослідженням, "Слуга народу" зберегла лідерство, але її рейтинг значно знизився: за неї готові проголосувати 22,3% серед тих, хто збирається йти на вибори і визначився з уподобаннями. У грудні 2019 року "СН" підтримували 32,2% киян.

Помітно зросла підтримка партії "Європейська солідарність". Якщо в грудні минулого року її підтримували 8,9% киян, то зараз вона майже зрівнялася з "СН" – за неї готові голосувати 18,6% опитаних.

На третьому місці партія мера Києва Віталія Кличка "Удар", її підтримують 13,5%, це на 1,1% більше, ніж в грудні минулого року.

9,4% могла б отримати на виборах до Київради "Батьківщина", 7,2% – "ОПЗЖ", 5,9% – "Голос".

Опитування проводилося 4-7 квітня по телефону на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Аудиторія – кияни від 18 років і старше, опитано 2000 респондентів. Помилка репрезентативності не більше 2,2%.

Як писав OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" більше інших політичних партій наростила свій рейтинг за листопад 2019 року. Політсила закріпилася на другому місці уподобань українців.

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