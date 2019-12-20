Подходит к концу этот год. И обещание снять с должности главу комитета по внешней политике "слугу народа" Богдана Яременко, который пытался заказать проститутку сидя в сессионном зале ВР, так и осталось невыполненным обещанием.

Видимо, такой ценный опыт по заказу проституток ценится во фракции и с восторгом принимается избирателями "Слуги народа". Но это по прежнему с брезгливостью воспринимается нашими западными партнерами. Как сказал мне об этой ситуации один из дипломатов:

- Мы не можем учить вас базовым принципам. Вы должны хотя бы до этого дойти самостоятельно. Если вас устраивает подобное торпедирование репутационного института, то это осознанный выбор ваших политических элит. Мы свои выводы сделали, но озвучивать публично не планируем.

"Слуги", вы же читаете меня. Так повлияйте на фракцию и примите решение о снятии с должности того, кто потерял репутацию. Хватит позорить нас перед нашими иностранными партнерами.

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