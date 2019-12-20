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20 грудня • оновлено в 12:01
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради України 8 скликання Всі статті автора

"Слуги", хватит нас позорить

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Подходит к концу этот год. И обещание снять с должности главу комитета по внешней политике "слугу народа" Богдана Яременко, который пытался заказать проститутку сидя в сессионном зале ВР, так и осталось невыполненным обещанием.

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Видимо, такой ценный опыт по заказу проституток ценится во фракции и с восторгом принимается избирателями "Слуги народа". Но это по прежнему с брезгливостью воспринимается нашими западными партнерами. Как сказал мне об этой ситуации один из дипломатов:

- Мы не можем учить вас базовым принципам. Вы должны хотя бы до этого дойти самостоятельно. Если вас устраивает подобное торпедирование репутационного института, то это осознанный выбор ваших политических элит. Мы свои выводы сделали, но озвучивать публично не планируем.

"Слуги", вы же читаете меня. Так повлияйте на фракцию и примите решение о снятии с должности того, кто потерял репутацию. Хватит позорить нас перед нашими иностранными партнерами.

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особа
Богдан Яременко
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Борислава Березы
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Хватит позорников позорить? Так ведь, Бляхер?
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