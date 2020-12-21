'Слугам' вказали, на кого перенаправляти звинувачення Кернеса у сепаратизмі – ЗМІ

Депутатам від "Слуги народу" порадили на телеефірах переконувати, що особистість мера Харкова Геннадія Кернеса, який відійшов у вічність, не можна оцінювати однозначно.

Тоді як відповідальність за розслідування звинувачення його у сепаратизмі – покладати на попередню владу. Про це пише "Бабель", посилаючись на тезиси, які нібито були розіслані членам президентської партії.

Згідно з ними, виступаючи під час ефірів на телебаченні "слуг" просять акцентувати увагу на тому, що у сепаратизмі Кернеса звинувачували ще в 2014 році, але не притягнули до відповідальності. Тож нардепи мають говорити, щоб це питання адресували п’ятому президенту Петру Порошенку.

"Якби в діяльності Кернеса у 2014 році був склад злочину, його б притягли до відповідальності або він би втік до Росії. Цього за каденції Порошенка не трапилося, чому – питання до нього", – йдеться у тезах.

У них народним обранцям також радять звертати увагу на високу підтримку Геннадія Кернеса в Харкові й те, що жоден конкурент не зміг перемогти його на виборах.

"Нові вибори має призначити парламент, але коли це відбудеться – сказати неможливо і некоректно, поки Кернеса не поховали", – підкреслюється в документі, на яких посилається видання.

Зазначимо, що прощання з міським головою Харкова Геннадієм Кернесом і жалобні заходи заплановано на середу, 23 грудня. Політика поховають на алеї почесних громадян, що на одному з міських кладовищ у Харкові. До того ж без дотримання обмежень для померлих від коронавірусної інфекції.

Нагадаємо: у червні 2016 року Служба безпеки України надіслала в органи прокуратури матеріали щодо ймовірної сепаратистської діяльності Геннадія Кернеса і депутата від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL: