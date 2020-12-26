"Слугам" роздали "позицію партії" щодо справи Татарова – ЗМІ

Депутатам від "Слуги народу" роздали тези про те, як коментувати на ефірах справу заступника голови Офісу президента України Олега Татарова.

Як пише "Бабель", нардепи мають стверджувати, що НАБУ не має жодних звинувачень проти Татарова, які стосувалися б його роботи в ОП, адже ця справа стосується періоду 2017 року, коли він працював юристом.

Також автори документа зазначають, що посадові обов’язки Татарова в Офісі президента не передбачають жодної можливості контролю за діяльністю правоохоронних органів та НАБУ.

"Тому не тільки некоректно, але й просто неправда – говорити, ніби Татаров може контролювати діяльність правоохоронців. Офіс президента – це допоміжний орган, основне завдання якого – забезпечувати діяльність президента України", – радять в ефірних тезах.

Аналітики партії вказують, що Татаров написав заяву про тимчасове призупинення його посадових обов’язків як заступника керівника ОП, щоб уникнути будь-яких звинувачень у конфлікті інтересів і в політичному тиску.

"Татаров захищатиметься як приватна особа. Призупинення посадових обов’язків означає, що на певний час, який потрібний для завершення цієї ситуації, знімається навіть гіпотетична підозра, що Татаров може використати своє службове становище для захисту себе від звинувачень НАБУ", – пояснили в СН.

У документі наголошується, що говорити про причетність Татарова до будь-яких злочинів передчасно, бо судді Антикорупційного суду ще не оцінювали матеріали, зібрані НАБУ.

"Пряму відповідальність за розвал "Укрбуду" несе Микитась, який керував компанією так, що вона збанкрутувала. Є багато повідомлень про те, що коштом "Укрбуду" Микитась оплачував своє розкішне життя… Якби Микитась цього не робив, грошей на добудову житлових будинків вистачило б", – заявляють автори тез.

Депутатам порадили говорити про можливу несправедливість, якщо Микитась "в обмін на вигідні НАБУ свідчення" уникне взагалі будь-якої відповідальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL: