"Слугам" роздали документ з "правильними" підсумками року – ЗМІ

Таша Адамович Політика 13:37, 21.12.2020 Оновлено: 13:39, 21.12.2020

"Слуги народу" регулярно отримують "правильні" тези, які мають озвучувати в ЗМІ.

У розпорядженні видання "Бабель" виявилися ефірні меседжі для представників провладної команди за 17 та 18 грудня. Такі тези – звичайна світова практика, спрямована на реалізацію політики "єдиного голосу", підкреслили журналісти.

Згідно з інформацією, отриманою ЗМІ, підсумки року, що минає, "слуги народу" повинні коментувати так:

  • вперше за роки війни на Донбасі вдалося встановити режим припинення вогню. Його не можна назвати стовідсотковим, але ситуація на більшій частині фронту стала спокійніше – це заслуга президента.

  • Рік видався складним через пандемію, яка спровокувала кризу. Його не можна порівнювати з жодним, криза вдарила по всім без винятку, стала причиною проблем бізнесу в усьому світі. Спад в Україні в другому кварталі склав мінус 11% ВВП, у Швеції, що не вводила локдаун, мінус 8% – це можна порівнювати.

  • У третьому кварталі 2020-го Україна побачила швидке відновлення економіки. Наступного року країна зможе зупинити пандемію за допомогою вакцинації та можливостей медицини, відповідно, істотно відновиться економіка.

  • Опоненти "Слуги народу" постійно передрікали катастрофу, проте Україна змогла пройти складний рік. Вперше у влади немає своїх ЗМІ, всі працюють у медійному середовищі, що контролюється політичними опонентами. Опозиція прогнозувала зрив співпраці з МВФ, гіперінфляцію, обвал гривні, загострення на фронті та втрату територій, знаючи, що це неправда.

  • Ефективність вітчизняної медицини зросла. Раніше вона лише скорочувалася, а лабораторна система була розгромлена.

  • Економічні втрати України менше, ніж в Європі, тому що в країні менш розвинена сервісна економіка й не було тривалих жорстких карантинних обмежень.

  • Найсерйозніший удар державі завдав Конституційний суд України (КСУ). Судді ухвалювали рішення, які поставили під сумнів роботу антикорупційної системи. Президент і народні депутати відновлюють її роботу та готують реформу КСУ.

  • У 2021 році акцент буде зроблено на закон про всеукраїнський референдум, судову реформу, чесний прожитковий рівень, на вирішенні за законами про локалізацію виробництва та про побутові відходи.

  • На місцевих виборах партія "Слуга народу" набрала найбільше мандатів, її політичні опоненти – ОПЗЖ і "Європейська солідарність" перетворюються в регіональні партії, представництва яких мають показовий географічний характер.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що перед проведенням так званого "опитування президента" під час місцевих виборів у "темниках" для "слуг народу" вчили, "як відповідати на підступні питання".

Також у них говорилося про те, як просувати та відстоювати на телебаченні ідеї Володимира Зеленського щодо тем, озвучених у його опитуванні.

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