"Слугам" роздали документ з "правильними" підсумками року – ЗМІ

"Слуги народу" регулярно отримують "правильні" тези, які мають озвучувати в ЗМІ.

У розпорядженні видання "Бабель" виявилися ефірні меседжі для представників провладної команди за 17 та 18 грудня. Такі тези – звичайна світова практика, спрямована на реалізацію політики "єдиного голосу", підкреслили журналісти.

Згідно з інформацією, отриманою ЗМІ, підсумки року, що минає, "слуги народу" повинні коментувати так:

вперше за роки війни на Донбасі вдалося встановити режим припинення вогню. Його не можна назвати стовідсотковим, але ситуація на більшій частині фронту стала спокійніше – це заслуга президента.

Рік видався складним через пандемію, яка спровокувала кризу. Його не можна порівнювати з жодним, криза вдарила по всім без винятку, стала причиною проблем бізнесу в усьому світі. Спад в Україні в другому кварталі склав мінус 11% ВВП, у Швеції, що не вводила локдаун, мінус 8% – це можна порівнювати.

У третьому кварталі 2020-го Україна побачила швидке відновлення економіки. Наступного року країна зможе зупинити пандемію за допомогою вакцинації та можливостей медицини, відповідно, істотно відновиться економіка.

Опоненти "Слуги народу" постійно передрікали катастрофу, проте Україна змогла пройти складний рік. Вперше у влади немає своїх ЗМІ, всі працюють у медійному середовищі, що контролюється політичними опонентами. Опозиція прогнозувала зрив співпраці з МВФ, гіперінфляцію, обвал гривні, загострення на фронті та втрату територій, знаючи, що це неправда.

Ефективність вітчизняної медицини зросла. Раніше вона лише скорочувалася, а лабораторна система була розгромлена.

Економічні втрати України менше, ніж в Європі, тому що в країні менш розвинена сервісна економіка й не було тривалих жорстких карантинних обмежень.

Найсерйозніший удар державі завдав Конституційний суд України (КСУ). Судді ухвалювали рішення, які поставили під сумнів роботу антикорупційної системи. Президент і народні депутати відновлюють її роботу та готують реформу КСУ.

У 2021 році акцент буде зроблено на закон про всеукраїнський референдум, судову реформу, чесний прожитковий рівень, на вирішенні за законами про локалізацію виробництва та про побутові відходи.

На місцевих виборах партія "Слуга народу" набрала найбільше мандатів, її політичні опоненти – ОПЗЖ і "Європейська солідарність" перетворюються в регіональні партії, представництва яких мають показовий географічний характер.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що перед проведенням так званого "опитування президента" під час місцевих виборів у "темниках" для "слуг народу" вчили, "як відповідати на підступні питання".

Також у них говорилося про те, як просувати та відстоювати на телебаченні ідеї Володимира Зеленського щодо тем, озвучених у його опитуванні.