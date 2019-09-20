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20 вересня • оновлено в 12:58
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"Слугам народу" влаштували "прочуханку" за провалений законопроект – ЗМІ

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"Слугам народу" на засіданні фракції нібито влаштували "прочуханку" за провалений у четвер, 19 вересня, законопроект №1009 про зміни до Кримінального кодексу в частині дозволу обшуків нардепів.

Таку інформацію повідомило видання LB.ua, посилаючись на свої джерело у фракції.

"Було засідання фракції, нічого особливого, крім прочуханки за "провалений" вчора (19 вересня. – Ред.) проект №1009 ("Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства". – Ред.)" – зазначив депутат.

"Слугам народу" влаштували "прочуханку" за провалений законопроект

"Слугам народу" влаштували "прочуханку" за провалений законопроект

Новини
"Позбавлять мандата!" У Раді через "Слугу народу" трапився гучний скандал

Він також розповів, що 20 вересня призначать главою апарату ВР В'ячеслава Штучного, а питання про нову ЦВК розглядатися не буде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на пленарному засіданні в четвер, 19 вересня, розгорівся скандал через голосування за законопроект №1009, який дозволить проводити обшуки і прослуховувати народних депутатів без дозволу Верховної Ради.

Його вніс президент Володимир Зеленський. Документ дозволяє Національному антикорупційному бюро і Державному бюро розслідувань самостійно здійснювати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж в рамках проведення негласних слідчих і розшукових дій.

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Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України депутат Партія Слуга народу
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