"Слугам народу" платять по $20 тисяч, щоб вони голосували за бюджет, – Палиця

У фракції "Слуга народу" нібито платять своїм народним депутатам, щоб ті голосували за ухвалення державного бюджету на 2021 рік.

Про це 26 листопада в ефірі програми "Право на владу" на "1+1" заявив лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця. Він стверджує, що про це знає вся Верховна Рада (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Провладна фракція "Слуга народу" платить своїм нардепам за голосування за бюджет по 20 тисяч доларів кожному. Це факт, про це знає вся Рада", – сказав Палиця.

Політик також заявив, що може привести до студії нардепів, які нібито отримували гроші за голосування.

У відповідь на пропозицію написати заяву в правоохоронні органи, Палиця сказав, що не збирається цього робити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України 26 листопада затвердив до другого читання законопроєкт про державний бюджет на 2 021.

Уряд внесе документ до парламенту, де з ним ознайомляться нардепи. Потім вони мають підтримати його у другому читанні. Згідно із законом проєкт бюджету має бути наданий парламенту за 10 днів до голосування.