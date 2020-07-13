"Слугам народу" підготували інструкцію до річниці монобільшості: що дозволили говорити

Депутати президентської партії "Слуга народу" отримали рекомендації щодо того, як їм треба коментувати річницю створення монобільшості.

Серед головних досягнень вказується боротьба з пандемією коронавірусу та корупцією. Про це з посиланням на відповідний службовий документ повідомляє LB.ua.

Так, у тезах йдеться про те, що монобільшість фракції "СН" запам'ятається тим, що саме на її долю випали найбільші випробування в історії незалежної України. Підкреслюються темпи роботи і самовідданість "слуг", а також кількість ухвалених ними законів.

Окрім боротьби з пандемією COVID-19 і корупцією в Україні, з-поміж головних досягнень відзначається створення прозорих ринків, децентралізація, деофшоризація і відповідальність влади.

Водночас зазначається, що Верховна Рада 2020 року "дещо втратила темп роботи над законопроєктами".

"По-перше, через те, що від "турборежиму" ми перейшли до проєктів системних змін, робота над якими більш ретельна і довга. По-друге, опоненти вирішили влаштувати цирк із поправками – спочатку до земельного закону, потім до закону про гральний бізнес внесли понад 4 тисячі й більш ніж 3 тисячі правок відповідно", – пояснюють у документі.

Хоча й зауважують, що натомість "Слузі народу" вдалося створити механізм протидії такому "поправковому спаму". Також вказується, мовляв, гальмівним чинником для діяльності партії став коронавірус, який зачепив депутатів, бо вони "теж люди, і ускладнив роботу парламенту".

"Але й це було подолано – земельна реформа була проголосована в захисних масках і рукавичках, але "рука монобільшості" не здригнулася. З цих причин багато запланованого на 2020 рік ще не реалізовано", – додають у рекомендаціях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі опублікували документ, нібито розроблений політтехнологами партії "Слуга народу", в якому депутатам однойменної фракції пояснили, як реагувати на сексистський скандал за участю Олександра Корнієнка й Давида Арахамії.