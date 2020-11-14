"Слугам" дали установку, як відповідати на звинувачення Уманського. Документ

Народним депутатам від фракції "Слуга народу" розіслали документ, в якому прописані варіанти відповідей на звинувачення Ігоря Уманського, який написав заяву про відставку.

Відповідний документ оприлюднило видання "Бабель", який йому надали джерела у фракції (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, нардепам пропонується звинувачувати Уманського в некомпетентності. Також він нібито неправильно вказав бюджет "Укравтодору" на 2020 рік і плутає джерела його фінансування.

Відносно тези про так званий "дорожній картель", рекомендується говорити, що його неодноразово спростовували, а всі торги проводяться відкрито.

Водночас теза про 36 млрд гривень, згідно з темником, є виключно "маніпуляцією" Уманського.

Темник для "слуг народу". babel.ua

Темник для "слуг народу". babel.ua

Темник для "слуг народу". babel.ua

Темник для "слуг народу". babel.ua

Темник для "слуг народу". babel.ua

Темник для "слуг народу". babel.ua

Темник для "слуг народу". babel.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Уманський заявив про масштабні махінації при будівництві доріг в Україні.

Це він зробив після того, як написав заяву про відставку з поcади радника глави Офісу президента Андрія Єрмака. Водночас Єрмак її поки не підписав.