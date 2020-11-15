"Слугам" дали установку, як відповідати на звинувачення Уманського. Документ

Народним депутатам від фракції "Слуга народу" розіслали документ, в якому прописані варіанти відповідей на звинувачення Ігоря Уманського, який написав заяву про відставку.

Відповідний документ оприлюднило видання "Бабель", який йому надали джерела у фракції (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, нардепам пропонується звинувачувати Уманського в некомпетентності. Також він нібито неправильно вказав бюджет "Укравтодору" на 2020 рік і плутає джерела його фінансування.

Відносно тези про так званий "дорожній картель", рекомендується говорити, що його неодноразово спростовували, а всі торги проводяться відкрито.

Водночас теза про 36 млрд гривень, згідно з темником, є виключно "маніпуляцією" Уманського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Уманський заявив про масштабні махінації при будівництві доріг в Україні.

Це він зробив після того, як написав заяву про відставку з поcади радника глави Офісу президента Андрія Єрмака. Водночас Єрмак її поки не підписав.