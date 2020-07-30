"Слуга" застав дружину з коханцем: "Джокер" з'ясував його ім'я. Оприлюднено листування

Коханцем дружини народного депутата від "Слуги народу" Андрія Стріхарського є брат керівника ГУ НП Миколаївської області Сергія Шайхета – Ігор Шайхет.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Джокер", де також оприлюднено листування з нардепом, в якому той розповідає подробиці конфлікту.

Глава ГУ НП Миколаївській області Сергій Шайхет. Його брат Ігор Шайхет виявився коханцем дружини нардепа. dumskaya.net

"Брат Сергія Шайхета, глави Миколаївського УВС області, Ігор Шайхет замутив роман з дружиною Андрія Стріхарського, депутата від "Слуги народу". Здавалося б, звичайна історія. Любовний трикутник. Але якимось чином у цій Санта Барбарі взяло участь все керівництво нашої країни. Взяв ситуацію "під особистий контроль" від імені Антона Геращенка. Наразі всі сторони задоволені. Дружина знайшла собі нового чоловіка", – йдеться в повідомленні.

Листування нардепа Стріхарського. Telegram "Джокер"

Листування нардепа Стріхарського. Telegram "Джокер"

Листування нардепа Стріхарського. Telegram "Джокер"

Листування нардепа Стріхарського. Telegram "Джокер"

Листування нардепа Стріхарського. Telegram "Джокер"

Листування нардепа Стріхарського. Telegram "Джокер"

Telegram "Джокер"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео бійки, на якому фігурував народний депутат від "Слуги народу" Андрій Стріхарській. Політик запевнив, що нікого не бив, а просто хотів з'ясувати стосунки з коханцем дружини.