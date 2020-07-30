"Слуга" застав дружину з коханцем: "Джокер" з'ясував його ім'я. Оприлюднено листування
Коханцем дружини народного депутата від "Слуги народу" Андрія Стріхарського є брат керівника ГУ НП Миколаївської області Сергія Шайхета – Ігор Шайхет.
Про це повідомляється в Telegram-каналі "Джокер", де також оприлюднено листування з нардепом, в якому той розповідає подробиці конфлікту.
"Брат Сергія Шайхета, глави Миколаївського УВС області, Ігор Шайхет замутив роман з дружиною Андрія Стріхарського, депутата від "Слуги народу". Здавалося б, звичайна історія. Любовний трикутник. Але якимось чином у цій Санта Барбарі взяло участь все керівництво нашої країни. Взяв ситуацію "під особистий контроль" від імені Антона Геращенка. Наразі всі сторони задоволені. Дружина знайшла собі нового чоловіка", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео бійки, на якому фігурував народний депутат від "Слуги народу" Андрій Стріхарській. Політик запевнив, що нікого не бив, а просто хотів з'ясувати стосунки з коханцем дружини.