"Слуга", яку назвали "корабельною сосною", заявила про похід у мери Миколаєва

Голова ГО "Майбутнє Миколаєва" Тетяна Домбровська, яку глава "Слуги народу" назвав "корабельною сосною", заявила, що йде у мери міста від президентської партії.

Про реєстрацію себе як кандидатки на першу жінку-очільницю Миколаєва, вона повідомила у ролику, який опублікувала на своєму каналі в YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Я, як і кожен миколаївець, щодня бачу проблеми рідного міста: розбиті дороги, зграї бездомних собак, недоглянуті фасади, рекламу наркотиків і багато іншого. Так само, як і вам, мені хочеться якісних змін... Тому було ухвалено непросте рішення – стати першою жінкою-мером міста Миколаєва", – пояснила Домбровська.

Домбровська заявила про похід у мери Миколаєва (Скриншот із відео)

Майбутніх виборців вона запевнила, що має план дій і сильну команду, яка сповнена рішучості "зробити Миколаїв кращим, чистішим і безпечнішим".

Нагадаємо, що наприкінці червня Домбровська разом із народною депутаткою фракції "Слуга народу" Іриною Аллахвердієвою стала фігуранткою скандалу з "корабельною сосною". Так, голова "СН" Олександр Корнієнко і глава однойменної фракції у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали колег, не помітивши, що розмову записують на відео. Під час неї Корнієнко назвав Домбровську "загалом бабою робочою, як корабельна сосна". Згодом він вибачився і сказав, що "обрав не надто доречну форму для свого захоплення".

Як повідомляв OBOZREVATEL, правляча партія "Слуга народу" майже визначилася з кандидатами в мери українських міст – це є колишні гравці КВН, лікарі, губернатори областей і народні депутати. Серед них значиться і глава громадської організації "Майбутнє Миколаєва" Тетяна Домбровська.