"Слуга Путіна": скандал з нардепом Зеленського через Крим отримав продовження

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко різко відповів на заяву депутата від "Слуги народу" Олексія Устенка, що Україна сама винна в анексії Криму.

В ефірі ObozTV Гончаренко охарактеризував свою дискусію з Устенком як "катастрофу" і заявив, що в Росії його опонент за подібні висловлювання сидів би у в'язниці.

"Я був просто шокований, почувши від нього те, що з ранку до ночі каже Путін і його штатні пропагандисти. Це говорить народний депутат України. Він "слуга народу" або слуга Путіна?" – заявив Гончаренко.

За його словами, висловлювання Устенка "ще раз нам демонструє, наскільки небезпечною є ситуація з пропагандою і гібридною війною проти України, якщо навіть в у головах народних депутатів таке відбувається, і вони не соромляться це говорити в прямому ефірі національного каналу".

Нардеп вважає, що його колега не понесе відповідальності за своє висловлювання.

"Я думаю, реально йому за це нічого не загрожує. Якби він був у Росії і сказав, що Крим український, то був би вже у в'язниці. У нас інша держава", – підкреслив він.

"І найголовніше – другий день мовчить його фракція. Вони повинні сказати, що це його думка, що він може вибачитися. Але вони мовчать, і складається враження, що вони поділяють цю думку. Він списковик від "Слуги народу", навіть не мажоритарник, тому вони безсумнівно несуть відповідальність за його дії", – зазначив Гончаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Устенко заявив, що Україна нібито сама спровокувала анексію Криму, скасувавши в 2014 році закон про мову. Таку думку він висловив у ході дискусії з нардепом від "Європейської солідарності" Олексієм Гончаренком.

Нардеп зі "Слуги народу" Максим Бужанський підтримав свого колегу Олексія Устенка і заявив, що Росія анексувала Крим через скасування "мовного закону" Колесніченка-Ківалова в 2014 році.

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