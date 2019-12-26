Головна Новини
26 грудня • оновлено в 15:35
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Слуга Путіна": скандал з нардепом Зеленського через Крим отримав продовження

3.3т
Читати матеріал російською

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко різко відповів на заяву депутата від "Слуги народу" Олексія Устенка, що Україна сама винна в анексії Криму.

В ефірі ObozTV Гончаренко охарактеризував свою дискусію з Устенком як "катастрофу" і заявив, що в Росії його опонент за подібні висловлювання сидів би у в'язниці.

"Я був просто шокований, почувши від нього те, що з ранку до ночі каже Путін і його штатні пропагандисти. Це говорить народний депутат України. Він "слуга народу" або слуга Путіна?" – заявив Гончаренко.

За його словами, висловлювання Устенка "ще раз нам демонструє, наскільки небезпечною є ситуація з пропагандою і гібридною війною проти України, якщо навіть в у головах народних депутатів таке відбувається, і вони не соромляться це говорити в прямому ефірі національного каналу".

Новини
Росія захопила Крим через мовний закон? "Слугу народу" піймали на помилці

Нардеп вважає, що його колега не понесе відповідальності за своє висловлювання.

"Я думаю, реально йому за це нічого не загрожує. Якби він був у Росії і сказав, що Крим український, то був би вже у в'язниці. У нас інша держава", – підкреслив він.

"І найголовніше – другий день мовчить його фракція. Вони повинні сказати, що це його думка, що він може вибачитися. Але вони мовчать, і складається враження, що вони поділяють цю думку. Він списковик від "Слуги народу", навіть не мажоритарник, тому вони безсумнівно несуть відповідальність за його дії", – зазначив Гончаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Устенко заявив, що Україна нібито сама спровокувала анексію Криму, скасувавши в 2014 році закон про мову. Таку думку він висловив у ході дискусії з нардепом від "Європейської солідарності" Олексієм Гончаренком.

Нардеп зі "Слуги народу" Максим Бужанський підтримав свого колегу Олексія Устенка і заявив, що Росія анексувала Крим через скасування "мовного закону" Колесніченка-Ківалова в 2014 році.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Пряма трансляція Анексія Криму
Особа
Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Теги
Крим Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
2
Смішно
3
Цікаво
21
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
"Если бы он был в России и сказал, что Крым украинский, то был бы уже в тюрьме". Да что ты, глупый - у нас это по тВ вещают разные отморозки и ничего - живут себе на свободе. А вт вна неньке такой фокус не пройдет.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги