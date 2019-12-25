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25 грудня • оновлено в 15:14
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"Слуга Путіна"? Нардеп Зеленського оскандалився зрадницькою заявою про Крим

5.2т
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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Устенко заявив, що Україна нібито сама спровокувала анексію Криму, "прийнявши" в 2014 році закон про мову.

Скандальну думку висловив він в ефірі телеканалу "НАШ" в ході дискусії з нардепом від "Європейської солідарності" Олексієм Гончаренком (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У 2014 році був прийнятий закон про мову, після чого спровокувати всі ці дії в Криму, після чого Російська Федерація зайшла до Криму", – видав Устенко.

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Устенко заявив, що Україна спровокувала анексію Криму

Устенко заявив, що Україна спровокувала анексію Криму

"Такі заяви навіть ОПЗЖ собі не дозволяє. Але раз "слуги народу" поступово стають "слугами Путіна", то доведеться їм дещо нагадати. Путін роздає свої медалі за Крим датовані 20 лютого, коли ще Янукович сидів на Банковій і ніякого закону про мову не було і в помині. Ви Соловйова переслухали чи Скабєєву?" – відповів йому Гончаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито "підставилася" під агресію Росії, оскільки "душила росіян через мову".

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Учился, блин у Англиях в то время, когда по возрасту должен был защищать свою Родину. И на какие же денежки?
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а кем ОНО было в 2014? Без подгузников уже бродило? Ночью не писялось? Крутое мурло!
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
20 февраля - дата возвращения крымского беркута и создания сил самообороны Крыма. Уж такие простые вещи можно было запомнить.
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