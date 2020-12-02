"Слуга" прийшла в Раду з елітним годинником за $27 тисяч. Фото

Депутатка від "Слуги народу" Олена Кріворучкіна, яка торік потрапила в скандал через інтимне листування в Раді, прийшла на засідання парламенту з дорогим аксесуаром.

Зокрема, на її руці помітили елітний годинник Hublot вартістю $27 тисяч (майже 765 тисяч гривень). Фотографію із залу ВРУ показав кореспондент "Апострофа" Олександр Гончаров.

Зазначається, що Кріворучкіна є прихильницею елітних швейцарських годинників – раніше на ній помічали інші, такі ж цінні аксесуари. Примітно, що годинник Hublot оцінюються в 153 мінімальні зарплати українців (одна становить 5 тисяч гривень).

Годинники Hublot вартістю $27 тисяч на руці "слуги" Кріворучкіної

Відомо, що Олена Кріворучкіна пройшла на виборах до Верховної Ради у мажоритарному окрузі в Кривому Розі. Раніше вона працювала доценткою економічного університету. Нардепка є авторкою понад 70 наукових праць, серед яких наукові статті, монографії та підручники.

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