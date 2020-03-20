"Слуга" Потураєв зробив дивну заяву про смерть нардепів від коронавірусу

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв заявив, що в разі смерті депутата ВРУ від коронавірусу, їх замінятимуть новими, які прийдуть за списками.
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Про це він сказав в інтерв’ю "24 каналу", вирішивши заспокоїти українців, які обговорюють зараження COVID-19 нардепа Сергія Шахова (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Зокрема, парламентарій висловив переконання, мовляв, якщо почнеться реалізація так званих ланцюгів зараження, то весь парламент буде заражений і всі перехворіють.
Потураєв заявив, що у випадку смерті від коронавірусу нардепів замінять наступними за списками
Щоправда, уточнив, що всі депутати, які бачилися із зараженим на коронавірус колегою Сергієм Шаховим, зробили експрес-тести і результат виявився негативним.
"Ну перехворіємо. Що там хворіти, Господи? Повернемося до роботи. Ну, хтось, можливо, помре. У всіх списки є. Список зсунеться, хтось прийде новий", – висловився нардеп.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
народний депутат України Сергій Шахов від групи "Довіра" заразився коронавірусом COVID-19.
Спершу нардеп інформацію заперечував, але після розголосу в ЗМІ зізнався про хворобу. Шахов записав відеозвернення.
Пізніше він зізнався, що контактував із декількома журналістами та парламентарями.
19 березня стало відомо, що дружина Шахова також підхопила коронавірус.
Народний депутат України від групи "Довіра" Сергій Шахов заявив, що не боїться розповідати про свої симптоми коронавірусу та готовий робити це, щоб люди не панікували.
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