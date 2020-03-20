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20 березня • оновлено в 22:57
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/ Політика

"Слуга" Потураєв зробив дивну заяву про смерть нардепів від коронавірусу

10.5т
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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв заявив, що в разі смерті депутата ВРУ від коронавірусу, їх замінятимуть новими, які прийдуть за списками.

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Про це він сказав в інтерв’ю "24 каналу", вирішивши заспокоїти українців, які обговорюють зараження COVID-19 нардепа Сергія Шахова (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, парламентарій висловив переконання, мовляв, якщо почнеться реалізація так званих ланцюгів зараження, то весь парламент буде заражений і всі перехворіють.

Потураєв заявив, що у випадку смерті від коронавірусу нардепів замінять наступними за списками

Потураєв заявив, що у випадку смерті від коронавірусу нардепів замінять наступними за списками

Щоправда, уточнив, що всі депутати, які бачилися із зараженим на коронавірус колегою Сергієм Шаховим, зробили експрес-тести і результат виявився негативним.

"Ну перехворіємо. Що там хворіти, Господи? Повернемося до роботи. Ну, хтось, можливо, помре. У всіх списки є. Список зсунеться, хтось прийде новий", – висловився нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Микита Потураєв
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України вірус смерть Партія Слуга народу
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Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Настоящий щирый укроинэц.
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко, какой он украинец - kacap ukrainomovnyy.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Умеют однако хo)(лы успокаивать)
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1
Иванович Юрий
Иванович Юрий
И снова проходил мимо, он ПОТУРАЕВ и этим все сказанно.
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