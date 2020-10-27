"Слуга" назвав два законопроєкти з опитування Зеленського, які Рада може розглянути

Юрій Сергієнко Політика 19:18, 27.10.2020 Оновлено: 19:58, 27.10.2020

Верховна Рада може розглянути питання скорочення кількості народних депутатів до 300 і легалізації канабісу.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан. Він уточнив, що для скорочення вже підготовлено законодавчу базу та проголосовано за основу.

Також Мокан додав, що згідно з висновком Конституційного Суду, це питання має розглядатися на двох сесіях парламенту.

Крім того, зареєстровано законопроєкт про легалізацію канабісу в медичних цілях.

"Ще може бути внесено відповідні законодавчі ініціативи або з боку президента, або інших суб'єктів законодавчої ініціативи. У будь-якому разі з усіх цих питань остаточне рішення ухвалюватимуть народні депутати під час розгляду відповідно до регламенту в комітетах і в сесійній залі", – додав нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час місцевих виборів в Україні 25 жовтня було проведено опитування від президента Володимира Зеленського.

За результатами обробки 74% анкет легалізацію канабісу підтримали 64,88%, проти – 29,53%. За скорочення кількості нардепів виступили 89,6%, проти – 7,12%.

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